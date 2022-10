Van Nistelrooij over ‘incident’ bij PSV: ‘We hebben hard en eerlijk geëvalueerd’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 21:41 • Sam Vreeswijk

Er is bij PSV hard en eerlijk geëvalueerd na de 3-0 nederlaag bij SC Cambuur van afgelopen zaterdag. Dat vertelde trainer Ruud van Nistelrooij op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met FC Zürich van donderdagavond. Volgens hem was de flinke nederlaag die werd geleden in Leeuwarden een incident.

“Zo ken ik mijn team niet en wij moeten nu gewoon het beste uit onszelf halen”, aldus de 46-jarige oefenmeester. “We zijn professionals en dan hoor je alles mee te pakken om te kunnen verbeteren. Dan moet je goed evalueren en dat hebben we hard en eerlijk gedaan. We moeten meer kansen creëren, beter verdedigen, meer energie in de wedstrijd leggen en beter samenwerken bijvoorbeeld.”

De nederlaag bij Cambuur was niet de eerste tik die de Eindhovenaren dit seizoen incasseerden. In augustus wist PSV zich bijvoorbeeld niet te plaatsen voor de Champions League, door in eigen huis met 0-1 te verliezen van Rangers FC. Daarnaast werd er in de Eredivisie verloren van FC Twente (2-1), waarna PSV in eigen huis pas in de blessuretijd wist te winnen van RKC Waalwijk (1-0). Ook de Europa League-campagne verloopt nog niet vlekkeloos, daar PSV in Eindhoven startte met een teleurstellend gelijkspel (1-1) tegen FK Bodø/Glimt.

Desondanks beschouwt Van Nistelrooij de nederlaag bij Cambuur als een incident. “Elke ploeg loopt jaarlijks een keer tegen een zeperd aan, ook al mag het niet gebeuren. Maar het gebeurt wel. Als je niet goed aan de wedstrijd begint en niet daar de energie hebt, moet je vechten. Dat was net wat minder dit weekend. Het was te weinig op alle vlakken. We hebben eerder dit seizoen gereageerd als het moest. Dat moeten we dan morgen wel weer laten zien”, blikt de trainer vooruit op het duel met FC Zürich. “Ik zie het morgen totaal niet makkelijk in en we mogen geen tegenstander onderschatten. Daar hebben we misschien zeer recent nog wel de pijn van gevoeld.” FC Zürich en PSV trappen donderdag om 18.45 uur af in Zwitserland.