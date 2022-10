PSV reist na zeperd nog altijd zonder vijftal geblesseerden af naar Zwitserland

Woensdag, 5 oktober 2022 om 15:24 • Wessel Antes

PSV kan tijdens het Europa League-duel met FC Zürich nog steeds geen beroep doen op Luuk de Jong, zo bevestigen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De 32-jarige spits reist daardoor niet af naar zijn geboorteland en gaat door met zijn individuele trainingsprogramma. Ook Marco van Ginkel, Mauro Júnior, Olivier Boscagli en Noni Madueke zijn nog altijd niet van de partij.

PSV moet De Jong al missen sinds 24 augustus, toen hij in de thuiswedstrijd tegen Rangers (0-1 nederlaag) met een enkelblessure naar de kant moest. Voorin heeft trainer Ruud van Nistelrooij met Ismael Saibari, Cody Gakpo, Yorbe Vertessen, Sávio, Xavi Simons, Anwar El Ghazi en Johan Bakayoko met name buitenspelers tot zijn beschikking. Tijdens de eerste wedstrijd van de Europa League, tegen FK Bodø/Glimt (1-1), stond Vertessen in de punt van de aanval.

Van Nistelrooij heeft er verder voor gekozen geen spelers van Jong PSV op te nemen in zijn selectie. PSV gaat donderdagavond op zoek naar de eerste overwinning in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren kwam pas een groepswedstrijd in actie, door het overlijden van Queen Elizabeth begin september. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV wordt op donderdag 20 oktober ingehaald in het Emirates Stadium.

Tegenstander Zürich is bijzonder slecht aan het seizoen begonnen en staat momenteel laatste in de Swiss Super League. Na negen wedstrijden is de Zwitserse club nog altijd op zoek naar de eerste overwinning in de Zwitserse competitie. Met Becir Omeragic ontbreekt de meest waardevolle speler (acht miljoen euro, Transfermarkt.com) van Zürich donderdagavond ook nog eens. Voormalig Eredivisie-spelers Jonathan Okita, Karol Mets en Donis Avdijaj zijn wel van de partij. De aftrap in Stadion Letzigrund zal om 18.45 uur worden genomen.