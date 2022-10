Brugge stunt tegen Atlético; knotsgek moment in Portugal

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 22:58 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:14

Club Brugge heeft dinsdagavond gestunt tegen Atlético Madrid. De Belgen wonnen in eigen huis met 2-0 van de ploeg van Diego Simeone, waardoor overwintering in de Champions League nu heel dichtbij komt. Brugge gaat met negen punten uit drie wedstrijden namelijk aan de leiding in Groep B. FC Porto won in Portugal met 2-0 van Bayer Leverkusen, na een eerste helft die eindigde in een knotsgekke situatie.

Club Brugge – Atlético Madrid 2-0

Het was aanvaller Kamal Sowah die de Belgen op voorsprong schoot. Ferran Jutglà kon na een combinatie met de Ghanees kinderlijk eenvoudig door de Atlético-verdediging heenlopen, waarna Jutglà met een harde en lage voorzet Sowah een niet te missen kans gaf: 1-0. Jutglà kwam kort na rust bijna zelf op het scorebord. De Spanjaard nam een voorzet op z’n borst aan en haalde snel en hard uit, maar stuitte op Atlético-doelman Jan Oblak.

Een kwartier na rust was het wél raak voor de Spanjaard. Jutglà kreeg de bal met wat geluk voor z’n voeten via Tajon Buchanan en schoot hard en geplaatst in de verre hoek raak: 2-0. Atlético mocht via Antoine Griezmann een kwartier voor tijd vanaf elf meter aanleggen om terug in de wedstrijd te komen. De Fransman schoot echter snoeihard tegen de lat. De Spanjaarden veroverden vervolgens de tweede bal en uit de aanval die daarop volgde schoot Griezmann wél raak. De aanvaller stond alleen buitenspel, waardoor Brugge de comfortabele voorsprong vasthield. In de slotfase kwamen de Belgen niet meer in de problemen.

FC Porto – Bayer Leverkusen 2-0

De Duitsers dachten na ruim twintig minuten op voorsprong te komen via Chelsea-huurling Callum Hudson-Odoi. De buitenspeler schoot een voorzet van Robert Andrich bij de tweede paal hard binnen, maar de treffer werd teruggedraaid door de VAR. Andrich zou, op het moment dat hij de bal veroverde van de Portugezen, namelijk een overtreding hebben gemaakt. Kort voor rust overkwam FC Porto hetzelfde. Mehdi Taremi zette zijn ploeg met een knappe volley op voorsprong, maar ook die goal werd afgekeurd door de videoscheidsrechter.

Wat zeer opvallend was, was dat het doelpunt werd teruggedraaid wegens een handsbal in de eigen zestienmeter van David Carmo, in het begin van de aanval waar het Portugese doelpunt uit voortkwam. De Engelse arbiter Anthony Taylor ging, op advies van de VAR, naar het scherm en gaf Leverkusen een penalty. Patrik Schick kreeg daardoor op slag van rust de uitgelezen mogelijkheid om de – nu wel tellende – openingstreffer te maken. De Tsjech stuitte echter op Porto-doelman Diogo Costa, waardoor de knotsgekke eerste helft zonder goals eindigde.

Galeno verdubbelt de score ??

Galeno verdubbelt de score

In de zeventigste minuut kwam dan eindelijk de openingstreffer op het scorebord. Zaidu Sanusi knikte een hoge voorzet van Taremi bij de tweede paal binnen, waardoor Porto op voorsprong kwam: 1-0. Vier minuten voor tijd besliste Galeno de wedstrijd. De Braziliaan kreeg de bal mee van Taremi en schoot toen via keeper Lukas Hradecky binnen: 2-0. Jong Oranje-international Jeremie Frimpong werd in de slotfase nog met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.