Govou haalt fel uit naar Lyon: ‘Overschatte spelers en incompetent duo’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 15:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:41

Na een vierde nederlaag op rij in de Ligue 1 ligt Peter Bosz logischerwijs onder vuur bij Olympique Lyon. Voorzitter Jean-Michel Aulas denkt er echter niet aan Bosz te ontslaan. Oud-speler Sidney Govou is minder coulant en nam geen blad voor de mond. Hij vindt dat veel spelers van l’OL worden overschat. “Er zijn geen Lyon-spelers die bij Paris Saint-Germain in de basis zouden staan. Lyon heeft slechts top 5-spelers”, aldus Govou, die ook zeer kritisch is op het technische duo Bruno Cheyrou en Vincent Ponsot. Hij vindt hen ‘incompetent’.

“We moeten niet meteen alles overboord gooien. We zijn erg teleurgesteld met deze vierde nederlaag op rij, maar ik ben niet hier om een revolutie te starten”, zo zei Aulas tegen L'Equipe. Voor het eerst in dertig jaar leed Lyon vier competitienederlagen op rij, dus dat er donkere wolken boven Bosz hangen is logisch. Aulas wil echter niet alleen de trainer de schuld geven. “De vier nederlagen op rij mogen op het conto worden geschreven van de spelers, de trainer én de president.” Hij stipt ook aan dat het niet meehelpt dat sterspelers Alexandre Lacazette en Corentin Tolisso in slechte vorm verkeren.

Oud-Lyon-speler Govou is in L'Equipe minder mild. “Lacazette is geen leider”, zo begint hij. "Ik ben dol op hem als speler, maar ik weet niet zeker of hij het type is dat zich in de kleedkamer roert. Hij is best stil.” Ook ziet Govou veel spelers bij Lyon die het ‘niet waard zijn om voor l’OL te spelen’. “Ik zeg al drie of vier jaar dat deze spelers overschat worden.” Hij ziet Lyon dan ook niet in de top vier eindigen, maar Bosz ontslaan is ook geen oplossing.

"Ik heb hem (Bosz, red.) lang verdedigd, maar nu kan ik dat niet meer. Hem ontslaan is echter geen optie. Een nieuwe trainer kan niet toveren. Je moet accepteren dat het doodloopt. Lyon eindigt zo niet bij de eerste vier. Ze kunnen veranderen wat ze willen, maar vier nederlagen in negen wedstrijden is geen toeval”, zo klinkt het hard.

De laatste duiten in het zakje waren voor hoofd scouting Cheyrou en technisch directeur Ponsot. Volgens de zevenvoudig Frans kampioen zijn zij ‘incompetent’. “Aulas wordt omringd door incompetente mensen. Ponsot is ongeschikt voor deze rol. Cheyrou vind ik een goede kerel, maar hij heeft geen netwerk zoals Gérard Houllier dat bijvoorbeeld wel had."