Ryan Gravenberch mag blijven hopen op het WK na nieuwe loftuiting

Maandag, 3 oktober 2022 om 17:03 • Guy Habets

Ryan Gravenberch komt amper aan spelen toe bij Bayern München, maar maakt wel heel veel indruk op zijn trainer. Julian Nagelsmann zegt dat er maar weinig spelers zijn die op twintigjarige leeftijd zo goed zijn als de spelmaker en hint ook op een belangrijkere rol voor zijn pupil. Gravenberch zal, als hij mee wil naar het WK met het Nederlands elftal, meer minuten moeten maken in Zuid-Duitsland.

Op de persconferentie ter voorbereiding op het Champions League-treffen met Viktoria Plzen van dinsdagavond werd Nagelsmann gevraagd naar de reserverol voor Gravenberch. "Ryan is beter dan de meeste andere voetballers in Europa van zijn leeftijd", reageerde de oefenmeester. "Toch snap ik deze vragen niet zo goed. Je moet geduld hebben. Dit is Bayern München en je moet beter zijn dan de andere spelers, want ik moet de beste spelers opstellen. Het is een jonge speler die naar een hele grote club is gekomen, met nog heel veel andere topspelers."

Toch mag de van Ajax overgekomen middenvelder hopen op een belangrijkere rol in de Allianz Arena. "Hij ontwikkelt zich de laatste tijd uitstekend en het zou ook goed kunnen dat hij binnenkort in de basis staan. Ik heb daar nog geen beslissing over genomen. Het is ook afhankelijk van de wisselingen op andere posities, want dat wil ik niet te vaak doen. Hij geniet in ieder geval mijn volledige vertrouwen en weet precies wat hij moet doen om perfect in onze speelstijl te passen."

Ondanks het feit dat hij van Nagelsmann dit seizoen alleen een basisplaats kreeg in de bekerwedstrijd tegen Viktoria Köln, waarin Gravenberch scoorde en een assist afleverde, wanhoopt hij zelf nog niet. Tijdens de interlandperiode met Jong Oranje zei de talentvolle spelmaker tegen de NOS dat hij nog steeds positief naar zijn WK-kansen kijkt. "Ik heb geen spijt van mijn keuze voor Bayern. Je moet rustig blijven, dan komt je kans vanzelf. Als speler wil je natuurlijk altijd spelen, maar ik denk dat je je koppie erbij moet houden."