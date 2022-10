Lof voor ‘snelle’ speler van Feyenoord: ‘Hij wordt echt een publiekslieveling’

Maandag, 3 oktober 2022 om 07:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:01

Romano Denneboom kon bij het kiezen van zijn elftal van de week als rapporteur van De Telegraaf niet om een tweetal van Feyenoord heen. De voormalig profvoetballer heeft lovende woorden over voor Dávid Hancko en Quinten Timber, terwijl ook Jesper Karlsson bij AZ volgens Denneboom uitblonk. “Ik krijg bij hem een beetje hetzelfde gevoel als bij Marko Arnautovic.”

Feyenoord speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen NEC. Hancko vormde bij de Rotterdammers samen met Gernot Trauner het hart van de defensie. Denneboom is van mening dat de Slowaakse verdediger geweldig bij Feyenoord past. “Dit is een jongen die echt tot een publiekslieveling zal uitgroeien. Hij voert zijn taak uit. Verdedigen, wat hij heel goed kan, en die bal bij een medespeler inleveren. En hij is snel voor zijn lengte. Dat zag je bij die geweldige tackle toen hij Dimata nog achterhaalde op weg naar het doel.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denneboom heeft eveneens positieve woorden over voor Feyenoorder Timber. “Hij is heel sterk in zijn snelle, korte passing, waarmee je als ploeg snel vooruit kunt voetballen. Hij straalt ook zoveel vertrouwen uit, al zorgt dat er wel voor dat hij soms iets te veel risico neemt of verrast kan worden. Dat hij kwaliteiten heeft, straalt ervan af.” Reijnders van AZ is voor Denneboom echter zijn speler van de week. “Hij speelt al tijden echt heel sterk en heeft zich ontwikkeld tot een van de bepalende spelers bij AZ, de huidige koploper. Tegen FC Groningen was hij bij drie goals betrokken en vooral zijn assist op de derde van Kerkez, tussendoor in de diepte, was een fijne.”

Bij AZ maakte Karlsson tegen FC Groningen (1-4) zaterdag zijn langverwachte rentree. De Zweed raakte eind mei geblesseerd aan zijn bovenbeen, maar liet zich in het eerste bedrijf in de Euroborg in positieve zin gelden. “Hij speelde als een soort valse spits en is een mooie technische speler om naar te kijken, van wie je hoort dat-ie enorm voor de sport leeft.” Denneboom krijgt bij Karlsson een soortgelijk gevoel als bij Bologna-aanvaller Marko Arnautovic. “Je ziet dat hij zichzelf echt een goede speler vindt, maar dat ís hij ook. Als je er zo lang uit hebt gelegen door een blessure en er direct weer op deze manier staat, met een goal, dan is dat knap.”

Het volledige elftal van de week van Denneboom: Virginia (SC Cambuur); Brenet (FC Twente), Márquez (NEC), Hancko (Feyenoord); Timber (Feyenoord), Reijnders (AZ), Zerrouki (FC Twente); Embalo (Fortuna Sittard), Cerny (FC Twente), Karlsson (AZ), Bel Hassani (RKC Waalwijk)