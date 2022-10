Hans Kraay junior stoort zich aan ‘voetbal in een notendop’: ‘Ongelooflijk’

Zondag, 2 oktober 2022 om 10:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:56

Hans Kraay junior vindt het niet chique van Chris van der Weerden dat hij ADO Den Haag heeft verlaten om Phillip Cocu te assisteren. De assistent van Dirk Kuijt zat vrijdag op de bank bij de competitiewedstrijd tegen Jong PSV (1-3 verlies) in de Keuken Kampioen Divisie, om een dag later in Enschede te verschijnen bij het debuut van Cocu tegen FC Twente (3-0 verlies). Volgens Kraay Junior had Van der Weerden er goed aan gedaan om Cocu een 'nee' te verkopen.

"Het is uniek in de wereld denk ik, dat je vrijdag als assistent bij ADO vrolijk fluitend op de bank zit, en de volgende dag bij je vriend Phillip Cocu op de bank zit. Ik hoor er niemand over, maar ik zal wel gek zijn. Ik vind dit echt ongelooflijk. Je bent assistent-trainer. We weten dat Cocu hem overal mee naartoe neemt, en daar is niks mis mee, want het is fijn om een vertrouwde rechterhand te hebben", uit Kraay zijn ongenoegen bij Goedemorgen Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar je hebt geen werk als Van der Weerden, je wordt gebeld door ADO Den Haag of je assistent wil worden, je bent blij dat je een baan hebt en dan belt Cocu. Dan moet je de chique hebben, vind ik, om te zeggen: 'Phillip, dit kan ik echt niet maken. Deze mensen hebben mij een kans gegeven.' Zit ik er nou helemaal naast, of? Ik vond het de voetballerij in een notendop. Iedereen gaat voor zichzelf", aldus Kraay junior.

Volgens Sjoerd Mossou, die eveneens te gast was in het praatprogramma, heeft Kraay junior 'een goed punt'. "Maar je weet niet wat er speelt. Misschien was hij er wel helemaal klaar mee bij ADO. Dat kan natuurlijk ook. Dat hij dacht: toedeledokie, het is wel goed." Van der Weerden fungeerde in het verleden ook al geregeld als rechterhand van Cocu. Zo reisde hij onder meer mee naar Fenerbahçe en Derby County. Ook bij PSV werkte het duo nauw samen.