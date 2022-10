Overtuigend FC Twente dendert door en bezorgt Cocu nare debuutwedstrijd

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:39

FC Twente heeft de wedstrijd tegen Vitesse in winst weten om te zetten. In De Grolsch Veste waren de Tukkers met 3-0 te sterk door doelpunten van Joshua Brenet, Virgil Misidjan en Gijs Smal. Voor Phillip Cocu was het zijn eerste wedstrijd als trainer van Vitesse en hij zag zijn ploeg slordig voor de dag komen. Door de overwinning komt Twente in punten gelijk met Feyenoord en staat het vijfde; Vitesse staat zestiende en bivakkeert nog altijd in de gevarenzone.

Grote aderlating voor Twente was de afwezigheid van Lars Unnerstall. De Duitse doelman was ziek en werd vervangen door Przemyslaw Tyton, die zijn debuut maakte voor de ploeg van Ron Jans. De trainer van de Tukkers moest het ook doen zonder de geblesseerde Michal Sadílek, maar had verder een complete selectie tot zijn beschikking en speelde in de gebruikelijk 4-3-3 formatie. Vitesse kwam daarentegen met een verdedigende instelling het veld op. Cocu hanteerde een 5-4-1 opstelling met Maximilian Wittek en Carlens Arcus als vleugelverdedigers. Bartosz Bialek kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Nikolai Baden Frederiksen.

Twente was vanaf het begin de dominante partij en kwam na ruim twintig minuten spelen bijna op 1-0 via Václav Cerný. Een ingestudeerde vrije trap zorgde ervoor dat de Tsjech vanaf de rand van het zestienmetergebied kon uithalen. De ex-Ajacied zag de bal op de paal belanden. Niet veel later was het wel raak. Een fraaie steekpass van Cerný vond de weggelopen Brenet, die via doelman Kjell Scherpen voor de voorsprong zorgde: 1-0. Vitesse kreeg de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Na een fout van Ramiz Zerrouki pikte Million Manhoef de bal op, die de bal naar Bialek passte. De Pool kwam oog in oog te staan met landgenoot Tyton, maar schoot rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Twente bleef desondanks de betere ploeg en dat leidde in blessuretijd van de eerste helft bijna tot de 2-0. Een fraaie aanval kwam terecht bij Mathias Kjølø, die met zijn poging de vuisten van Scherpen vond.

Na rust was Ricky van Wolfswinkel gevaarlijk met een kans. Het lukte de spits alleen net niet om een goede voorzet vanaf rechts richting het doel te krijgen. Na een uur zorgde Zerrouki met een hard en laag schot van afstand ook voor gevaar, maar zijn inzet kon door Scherpen worden gekeerd. Een kwartier voor tijd besliste Twente het duel via Misidjan. De vleugelspeler kwam vanaf de linkerkant naar binnen en plaatste de bal beheerst in de verre hoek: 2-0. Cocu probeerde nog iets te forceren en bracht Thomas Buitink, Romaric Yapi en Gabriel Vidovic. Desondanks viel het doelpunt juist aan de andere kant. Smal schoot van grote afstand fraai binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 3-0.