Karlsson laat zich direct zien bij rentree en overtuigende zege van AZ

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 20:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:28

AZ heeft zaterdagavond een overtuigende zege geboekt op FC Groningen. De ploeg van trainer Pascal Jansen won mede dankzij Jesper Karlsson met 4-1. De aanvaller maakte zijn langverwachte rentree en was meteen trefzeker. Door de overwinning komt AZ op twintig punten uit acht duels en wipt het over PSV heen. Ajax kan de koppositie tegen Go Ahead Eagles zaterdagavond weer overnemen.

Karlsson stond al het hele seizoen aan de kant met een blessure. De IJslander raakte eind mei geblesseerd aan zijn bovenbeen tijdens AZ-Vitesse (6-1), de laatste wedstrijd van vorig seizoen. In de Euroborg liet Karlsson zich in het eerste bedrijf direct gelden en droeg bij aan de rappe voorsprong van de Alkmaarders. Michael Verrips leverde in bij de aanvaller, waarna Tijjani Reijnders zijn ploeggenoot Dani de Wit in staat stelde om van dichtbij de 0-1 tegen de touwen te schieten.

Jesper Karlsson is terug! ???#groaz — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2022

Verkeerd opbouwen van achteruit werd door de bezoekers na een kleine twintig minuten opnieuw genadeloos afgestraft. Ditmaal bracht Laros Duarte zichzelf in de problemen aan de zijlijn. Reijnders pakte hem de bal af en hield vervolgens het overzicht door af te leggen op de vrijstaande Karlsson. De aanvaller bleef koel en tikte beheerst binnen. De eerste helft verliep niet alleen maar crescendo voor de ploeg van Jansen, want De Wit moest zich in de 37ste minuut geblesseerd laten vervangen door Riechedly Bazoer.

AZ had voor rust weinig te vrezen van FC Groningen en dacht met een comfortabele voorsprong de kleedkamers op te kunnen zoeken. Ricardo Pepi bracht de spanning in de wedstrijd na goed doorzetten echter terug. De Amerikaanse spits zette Sam Beukema aan de kant om hierna al vallend de 1-2 binnen te werken. De tweede helft begon ook direct levendig. Zo waren er eerst twee kansen voor FC Groningen, waarna Mayckel Lahdo als invaller voor Karlsson namens AZ de lat trof. De Alkmaarders verdedigden vervolgens solide en toonden zich efficiënt in de kansen die ze kregen. Met een uur op de klok dook Kerkez op in de spits.

Milos Kerkez ?? zijn fans! pic.twitter.com/iXF0SsuGZR — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2022

De linksback werd door Reijnders één-op-één gezet met Verrips en rondde met een droge schuiver af: 1-3. Het slotakkoord was voor Lahdo, die na een knappe assist van Peer Koopmeiners doel trof. De ruime voorsprong deed Jansen in de laatste minuten nog besluiten om Zinho Vanheusden zijn debuut te gunnen.