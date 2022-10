Fraaie volley van Dybala leidt overwinning van Roma tegen Internazionale in

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 20:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:16

AS Roma heeft zaterdagavond een knappe overwinning weten te boeken bij Internazionale. De Milanezen kwamen nog wel op voorsprong via Federico Dimarco, maar treffers van Paulo Dybala en Chris Smalling bezorgden de Romeinen de drie punten: 1-2. Inter staat door de nederlaag zevende, terwijl Roma stijgt naar de vierde plek in de Serie A.

Inter begon met Denzel Dumfries in de basis, terwijl Stefan de Vrij plaats moest nemen op de bank. De 20-jarige Kristjan Asllani kreeg van trainer Simone Inzaghi een plaats centraal op het middenveld toebedeeld, wat onder meer ten koste ging van Henrikh Mkhitaryan. Ook André Onana moest plaatsnemen op de bank. Zijn plaats werd weinig verrassend ingenomen door Samir Handanovic. Bij AS Roma ontbreken Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp nog altijd wegens blessures. Op hun plaats stelde assistent-trainer Salvatore Foti, die de honneurs van de geschorste José Mourinho waarnam, Nemanja Matic en Zeki Celik op. Meevaller was de terugkeer van Dybala, die in de verloren thuiswedstrijd tegen Atalanta nog geblesseerd was.

1-0 voor ??????????! ???? Frederico Dimarco schuift de bal in de hoek, waar Rui Patrício nét niet bij kan! #ZiggoSport #SerieA #InterRoma pic.twitter.com/VViML4ZCPn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2022

Inter dacht na tien minuten op voorsprong te komen via uitgerekend Edin Dzeko. De Bosniër, die vijf jaar jaar lang de spits was van Roma, zag tot zijn teleurstelling dat het doelpunt na inmenging van de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel. Hakan Calhanoglu, bekend om zijn afstandsschot, leek even later op zijn karakteristieke manier voor de 1-0 te zorgen, maar de Turks international zag zijn schot maar net naast de paal vliegen. Toch kwam de thuisploeg na een half uur wel op voorsprong. Dimarco ontving de bal na een fraai een-tweetje van Nicolò Barella, waarna de linkermiddenvelder in de korte hoek raak schoot: 1-0. Even later leed Barella balverlies en pikte Leonardo Spinazzola de bal op. De vleugelverdediger zette voor op Dybala, die de bal in één keer uit de lucht pakte en Handanovic verschalkte: 1-1.

?????? ?????? ?????????????? ????????! ?? Paolo Dybala zet zijn ploeg weer op gelijke hoogte in de topper tegen Inter ??#ZiggoSport #SerieA #InterRoma pic.twitter.com/StREVeVRAD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2022

Na rust bleven grote kansen enige tijd uit, maar liet Calhanoglu zich zien met een fraaie vrije trap, die keihard op de lat belandde. Een paar minuten later ging een poging van Asllani net naast. Invaller Tammy Abraham was namens de bezoekers gevaarlijk met een schot dat gekeerd kon worden door de Sloveense doelman van Inter. Smalling bezorgde Roma een kwartier voor tijd de voorsprong. Een fraai afgemeten voorzet van Lorenzo Pellegrini belandde op het hoofd van de Engelsman, die ontsnapte aan directe tegenstander Milan Skriniar en via de grond fraai raak kopte: 1-2. Inter probeerde het onder meer via invaller Raoul Bellanova, wiens schot naast en over ging. Aan de andere kant had Abraham meer moeten doen met de ruimte die hem geboden werd. Een poging van Robin Gosens werd in de absolute slotfase voor de lijn nog door Smalling weggewerkt.

??-??! ?? Smalling kopt zijn ploeg in alle vrijheid op voorsprong! ?? Is dit de beslissende goal voor Roma?#ZiggoSport #SerieA #InterRoma pic.twitter.com/8h7MEhCorW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2022