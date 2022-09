Cillessen ontspannen: ‘Enige Oranje-doelman met toernooi-ervaring’

Jasper Cillessen heeft er vertrouwen in dat hij met Louis van Gaal en het Nederlands elftal meegaat naar het WK in Qatar. De 33-jarige doelman van NEC was actief op het wereldkampioenschap in Brazilië van 2014 en hoopt daardoor een streepje voor te hebben op zijn concurrenten onder de lat.

“Ik voel me goed en zit lekker in mijn vel”, begint Cillessen in gesprek met de NOS. De doelman verloor sinds zijn terugkeer naar NEC nog geen Eredivisie-duel en hoopt daardoor in vorm naar Qatar te gaan. Cillessen werd de afgelopen interlandbreak opgeroepen door Van Gaal, maar speelde geen minuut. “Ik keer vrij aardig terug uit Zeist. Het enige minpuntje was dat ik niet gespeeld heb. Dat heb je wel eens”, aldus de Groesbeker.

Remko Pasveer kreeg in de interlands tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst) de voorkeur onder de lat van Van Gaal. Van een ‘strijd’ is geen sprake, zegt Cillessen. “Dat is meer voor jullie. Onderling hebben wij dat als doelmannen bij Oranje helemaal niet. Wij maken het goed met elkaar.” De doelman kijkt ontspannen naar de situatie. “Voor het WK in Brazilië was het wel een andere situatie dan nu. Ik heb nu wat meer kilometers op de teller staan. Ik weet inmiddels hoe het gaat.”

Cillessen leeft dan ook ontspannen toe richting de bekendmaking van de definitieve selectie voor het eindtoernooi in Qatar. De doelman van NEC stipt daarbij een belangrijk punt aan. “Ik ben van de huidige keepers die op dit moment kans maken de enige met toernooi-ervaring. Dat neem ik mee”, zegt Cillessen. “Als ik de komende zeven wedstrijden doortrek, dan gaat het een mooie winter worden.”