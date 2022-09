Onvergetelijke week voor Milos Kerkez: ‘Ik was een beetje aan het trillen’

Milos Kerkez kan terugkijken op een bijzondere interlandperiode. De achttienjarige AZ-verdediger maakte in het Nations League-duel met Duitsland (0-1 winst) zijn interlanddebuut namens Hongarije en mocht een aantal dagen later ook tegen Italië (0-2 verlies) in actie komen. In beide wedstrijden stond de linksback bovendien in de basis. Op de clubwebsite van AZ blikt Kerkez terug op zijn debuut en de dagen bij het nationale team.

“Het was een ongelofelijk en onvergetelijk moment voor mijzelf en mijn familie”, aldus Kerkez over zijn debuut. “Ik ben vereerd dat ik deze kans heb gekregen van mijn land en mijn coach. Het was geweldig. Ik ben heel erg blij. Ik hoorde een dag van tevoren van de coach dat hij me vertrouwt en in de basis wilde laten beginnen. Die dag was ik een beetje aan het trillen. Het is een grote eer om voor je land te mogen spelen."

Kerkez zat in juni al even bij de selectie van Hongarije, maar kwam toen nog niet in actie. Vorige week gebeurde dat dus wel, in de wedstrijd tegen Duitsland. “Op de wedstrijddag kwamen veel spelers en de coach naar me toe”, vertelt de kersverse debutant. “We praatten en toen werd ik rustiger. Ik liep het veld op in een vol stadion met sterspelers aan die linkerkant. Om tegen hen te spelen was onvergetelijk. Ik denk dat ik een goede wedstrijd speelde. De coach was ook trots en blij met mijn spel. Het was heel bijzonder om tegen deze sterren te spelen. Een jaar geleden keek ik naar ze op tv in de Champions League en nu stond ik tegenover ze.”

Van Duitsland werd gewonnen, waardoor Hongarije enkele dagen later tegen Italië genoeg zou hebben aan een gelijkspel om groepswinnaar te worden. Zover kwam het echter niet, want Hongarije ging in eigen huis onderuit tegen de Italianen. Toch is Kerkez trots. “We zijn tweede geworden in de groep des doods en hebben zelfs gevochten voor de Final Four. Niemand had daar in het begin in geloofd. Ik ben vereerd dat wij ons land trots hebben gemaakt.”