‘Het heeft geen zin om terug te keren bij Bayern zolang Neuer er zit’

Donderdag, 29 september 2022 om 14:29 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:32

Alexander Nübel ziet het niet zitten om na zijn huurperiode bij AS Monaco terug te keren naar zijn werkgever Bayern München. In een interview met Get French Football News onderschrijft de keeper dat hij in het prinsdom weliswaar in goede vorm verkeert, maar een terugkeer heeft volgens hem ‘geen zin’. Bij der Rekordmeister staat Manuel Neuer nog tot en met medio 2024 onder de lat en Nübel is niet van plan de concurrentie aan te gaan met de 113-voudig Duits international.

Bij zijn transfer van Schalke 04 naar München staken de vergelijkingen met Neuer veelvuldig de kop op. De druk was voelbaar voor Nübel en deze periode was niet gemakkelijk voor hem. In zijn eerste jaar bij Bayern mocht hij slechts vier keer opdraven. Bij AS Monaco is de Duitser wel nummer één en vorig seizoen was hij volgens statistieken de op een-na-beste doelman, achter huidig PSV-goalie Walter Benítez. Alleen de Argentijn voorkwam vorig seizoen meer doelpunten dan Nübel (7,1 tegenover 4,8).

“Ik denk dat ik nu mijn ritme terug heb van mijn tijd bij Schalke”, vertelt Nübel. “Het gebrek aan speelminuten was zeker een oorzaak van mijn lastige start in München. Het was niet gemakkelijk zonder ritme, zonder wedstrijden. Nu is het veel beter.” Les Rouges et Blancs staan momenteel vijfde in de Ligue 1, met veertien punten uit acht wedstrijden, acht punten achter koploper Paris Saint-Germain. Nübel verkeert desondanks in goede vorm: geen enkele doelman heeft dit seizoen meer reddingen (38) verricht dan de Duitser in de Ligue 1. Hij werd drie keer uitgeroepen tot man van de wedstrijd en hij hield drie keer de nul in zijn laatste vijf wedstrijden in alle competities.

Terugkeren naar zijn werkgever in Beieren past echter niet in Nübels toekomstplan. “Speeltijd is absoluut het belangrijkste. Als Neuer nog bij Bayern zit, en hij heeft nog een contract tot medio 2024, dan heeft het geen zin om terug te gaan. Ik heb dan wel een contract bij Bayern, maar ik denk ook dat het voor hen geen zin heeft om zowel mij als Manuel onder contract te hebben", aldus Nübel. Overigens ontkent hij berichten over een gespannen relatie tussen Neuer en hemzelf en kijkt hij positief terug op zijn tijd bij Bayern. "Ik heb veel geleerd over zijn (Neuers, red.) algemene spel en zijn communicatie met de jongens voor hem. Hij is een van de beste keepers ooit”, klinkt het complimenteus.