Concrete interesse dient zich aan: Bart Verbruggen kan naar absolute top

Vrijdag, 21 april 2023 om 22:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:26

Bart Verbruggen staat hoog op het lijstje bij Bayern München, zo meldt Het Nieuwsblad. De Duitse recordkampioen wil rustig voorsorteren op het pensioen van Manuel Neuer en ziet in de goalie van Anderlecht een mogelijke opvolger. Verbruggen geniet echter ook nog altijd interesse vanuit de Engelse top. Een zomerse transfer lijkt in ieder geval onafwendbaar

Verbruggen is niet meer weg te denken onder de lat bij Anderlecht en blinkt daar bijna wekelijks uit. Zo was de Nederlander een van de weinige stabiele krachten tijdens het met 2-0 verloren Conference League-duel tegen AZ. De interesse van Manchester United en Liverpool was al bekend, maar nu komt daar de naam van Bayern bij. De Duitsers hebben met Neuer en tijdelijke vervanger Yann Sommer twee keepers die met hun 37 en 34 jaar nog beperkt houdbaar zijn en zoeken daarom naar een opvolger.

Bayern heeft in de aan AS Monaco verhuurde Alexander Nübel (26) wel een alternatief voorhanden, maar oriënteert zich ook op andere opties. Verbruggen is een van die opties. De twintigjarige Bredanaar zou eerst verhuurd moeten worden – mogelijk weer aan Anderlecht – en moet dan op termijn de wacht overnemen in de Allianz Arena. Sommer kan nog wel enige seizoenen mee, maar van Neuer wordt een spoedig afscheid verwacht. De 117-voudig Duits international heeft nog een contract tot medio 2024 en leeft op gespannen voet met Bayern.

Volgens Het Nieuwsblad moeten de Duitsers minimaal tien miljoen neertellen, willen ze Verbruggen naar Beieren halen. De goalie kan echter ook voor een Engelse overstap kiezen: Naast Manchester United en Liverpool hengelt ook Burnley naar de diensten van Verbruggen. De Nederlander ligt nog tot medio 2025 vast bij Anderlecht en is pas bezig aan zijn eerste jaar ala basisspeler. Begin dit seizoen was hij nog derde keus achter Hendrik Van Crombrugge en Timon Wellenreuther.