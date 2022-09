‘Ajax wordt tegenwoordig in één adem genoemd met Barcelona en Real Madrid’

Woensdag, 28 september 2022 om 17:50 • Guy Habets • Laatste update: 17:54

Michael van Praag, voormalig voorzitter van Ajax, vindt dat de Amsterdamse club qua grandeur op gelijke hoogte staat met Real Madrid en Barcelona. Ter ere van zijn 75e verjaardag sprak Ajax TV met Van Praag, die erevoorzitter is in de Johan Cruijff ArenA. In dat interview sprak hij zijn blijdschap uit over de huidige staat van Ajax.

De Europese successen en de 'randvoorwaarden' zijn aanwezig in Amsterdam, zo ziet Van Praag. "Ik durf nu wel te zeggen dat de naam Ajax vandaag de dag in één adem wordt genoemd met Barcelona en Real Madrid", laat hij optekenen. "Dat komt door wat er hier op het veld wordt gedaan, want dat is in het buitenland ook te zien. Daar kunnen ze nu ook naar wedstrijden van Ajax kijken en dan zien ze fantastisch voetbal. Dat we dan ook nog zo'n mooi stadion hebben, versterkt het alleen maar. Dit is een mooie situatie voor de club."

Volgens de erevoorzitter van de regerend landskampioen is veel te danken aan het huidige bestuur van de club. "Een aantal jaar geleden namen de directie en de Raad van Commissarissen van Ajax het moedige besluit om de balans tussen spelers van buiten en spelers uit de jeugdopleiding te veranderen. Zij zagen toen dat als je echt aan wil haken bij de Europese top, dat je dan wel uit een ander vaatje moet gaan tappen. Je moet groter denken als je elk jaar Champions League wilt spelen en dat hebben Edwin van der Sar en de RvC gedaan."

Sinds Ajax het 'salarisplafond' verhoogde en spelers als Dusan Tadic en Daley Blind haalde, gaat het vooral in Europees opzicht goed met de regerend landskampioen. In 2019 werd de halve finale van de Champions League gehaald en deelname aan het miljoenenbal is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Dit seizoen neemt Ajax het in de groepsfase op tegen Liverpool, Napoli en Rangers. De Schotten werden al met 4-0 verslagen, maar de uitwedstrijd op Anfield leverde een 2-1 nederlaag op.