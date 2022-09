Brazilië walgt van bananenincident tegen Tunesië: ‘Dit schokt ons allemaal’

Woensdag, 28 september 2022 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

In Brazilië is geschokt gereageerd op het bananenincident van dinsdagavond tijdens de vriendschappelijke interland tegen Tunesië. De equipe van Tite won eenvoudig met 5-1, maar werd het mikpunt van racisme na de tweede treffer van Richarlison. Bij het vieren van het doelpunt werd vanuit het publiek een banaan op het veld gegooid. Ednaldo Rodrigues, voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, spreekt er zijn afschuw over uit.

Het vriendschappelijke duel werd notabene voorafgegaan door een statement van de nationale ploeg van Brazilië. Aanleiding daarvoor waren de apengeluiden van aanhangers van Atlético Madrid in de richting van Vinícius Júnior rond de Madrileense derby. De Seleção poseerde achter een bord met de tekst: 'Zonder onze zwarte spelers, hadden wij geen ster op ons shirt staan'. Twintig minuten later werd het statement teniet gedaan.

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. ??: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

Het officiële Twitteraccount van de Braziliaanse voetbalbond deelde een foto van de gegooide banaan. "Wij versterken ons standpunt tegen discriminatie en wijzen de zoveelste vorm van racisme met klem af." Ook Rodrigues walgde van de actie. "Deze keer heb ik het met eigen ogen gezien. Dit schokt ons allemaal. We moeten onthouden dat we allemaal hetzelfde zijn, ongeacht huidskleur, ras of religie. Racisme moet strenger bestraft worden."

Het incident vond plaats na de tweede Braziliaanse treffer. Nadat Montassar Talbi de openingstreffer van Raphinha ongedaan had gemaakt, bracht Richarlison de ploeg van Tite opnieuw aan de leiding. Bij het vieren van het doelpunt kreeg de aanvaller van Tottenham Hotspur een banaan naar zich toegeworpen. "De strijd tegen racisme gaat niet om één zaak. We hebben een fundamentele verandering nodig om dit soort misdaden uit te bannen", besluit Rodrigues.