Müller neemt Real Madrid als voorbeeld na nieuwe teleurstelling Duitsland

Dinsdag, 27 september 2022 om 12:02 • Wessel Antes • Laatste update: 13:11

Thomas Müller vindt dat de Duitse nationale ploeg dezelfde mentaliteit moet ontwikkelen als Real Madrid, zo liet GOAL optekenen in de mixed-zone na de remise tussen Engeland en Duitsland (3-3) op Wembley. De 33-jarige Duitser stelt dat de Koninklijke een goed voorbeeld kan zijn voor de ploeg van bondscoach Hansi Flick.

De Duitsers kwamen maandagavond op een 0-2 voorsprong, om vervolgens in de laatste tien minuten tegen een achterstand aan te kijken. Vlak voor tijd wist Kai Havertz alsnog de gelijkmaker te maken, maar Duitsland wist dus voor de tweede wedstrijd op rij niet te winnen. De kritiek op bondscoach Flick neemt inmiddels flink toe. Müller verwijt zichzelf en zijn teamgenoten dat het team te lang in teleurstellingen blijft hangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Misschien is Real Madrid wel een goed voorbeeld voor ons. Ik heb onder veel trainers gespeeld, waaronder Carlo Ancelotti, die alles heeft gewonnen. Wanneer er iets misgaat, draait het erom om vertrouwen te houden in een goede afloop. Wij (Duitsland, red.) zouden er goed aan doen om die gedachte op te volgen”, aldus Müller. Afgelopen seizoen kwam Real meerdere keren terug uit moeilijke uitgangsposities. Bijvoorbeeld in de Champions League-wedstrijden tegen Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester City.

Tijdens het WK hoopt Müller meer vertrouwen te zien bij zijn elftal. Duitsland neemt het in de groepsfase op tegen Spanje, Japan en Costa Rica. Afgelopen zondag vonden Müller, Manuel Neuer en Ilkay Gündogan als spelersraad na lang onderhandelen een akkoord met de Duitse voetbalbond over de premies op het WK. Bij titelwinst kunnen alle spelers uit het elftal een bonus van 400.000 euro bijschrijven.