Gullit laat international bijna blozen: ‘Echt, je kan zó goed voetballen’

Maandag, 26 september 2022 om 23:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:50

Ruud Gullit focust zich in Rondo op de verdediging van het Nederlands elftal. De oud-aanvaller van Oranje is met name onder de indruk van de ontwikkeling die Jurriën Timber heeft doorgemaakt onder bondscoach Louis van Gaal. Gullit zag Nederland zondag soms worstelen tegen België en is daarom onder de indruk van het werk dat Timber en zijn collega-verdedigers leverden in de Johan Cruijff ArenA.

"Gisteren (zondag, red.) hebben jullie het vooral in de tweede helft heel moeilijk gehad, dat je er niet uitkwam", zegt Gullit bij Ziggo Sport tegen Timber, die via een videoverbinding deelneemt aan het gesprek. "Dan is het lastig, om er uit te komen. Maar wat is dan de winst die je haalt? Ik vind de winst dat je dan toch nog de nul weet te houden. Ondanks het feit dat je niet goed speelt, toch?" Timber is het eens met Gullit en verklaart dat er in de rust van het Nations League-duel in de kleedkamer is aangegeven dat het beter moest in de tweede helft.

Jurriën Timber heeft zich in korte tijd opgewerkt tot vaste basiskracht in het goed presterende Oranje! ?? En dat leidt tot complimenten van @GullitR ???? ?? 'Je groeit vanzelf mee met het niveau bij Oranje.' Hele FaceTime zien? ?? ?https://t.co/RMJIqEzFqp#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/PKnphVfMa5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

"Ik wil nog wat zeggen", neemt Gullit vervolgens weer het woord. "Ik had altijd: in balbezit vind ik je altijd een van de besten. Echt, je kan zó goed voetballen. Ik had altijd twijfels over verdedigen, want je bent niet zo groot (Timber is 1.82 meter lang, red.). Maar ik zie wel dat je ook daarin beter bent geworden. Vooral in die duels. Want jullie spelen ook bij Ajax met veel ruimte achter je, dan moet je toch soms wel goed kunnen dekken. En ik vind dat je daarin ongelooflijke stappen hebt gemaakt. Ik kijk niet alleen maar naar wat je met de bal kan, want bijna elke Ajacied kan goed voetballen. Dat is het DNA van Ajax. Ik kijk naar verdedigen. Kijk maar naar De Ligt, die heeft het moeten leren in Italië", verwijst Gullit naar de naar Bayern München vertrokken international.

"Ik vind dat je veel beter bent geworden in verdedigen, dat is echt je grootste winst, denk ik. En als je dan ook nog kan voetballen, nou, the sky is the limit", besluit Gullit zijn lofzang op Timber, die zichtbaar onder de indruk is van de complimenten. Marco van Basten is het roerend eens met zijn tafelgenoot. "Onze grootste kracht is Timber. Die is zó rustig aan de bal. En is een ontzettend goeie opbouwer, het samenspel met hem is heel hoog en hij neemt initiatief. Aké doet met hem mee, dus dat is goed", aldus de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

