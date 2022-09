Arjen Robben en Robin van Persie door KNVB benoemd tot bondsridder

Arjen Robben en Robin van Persie zijn zondag door de KNVB benoemd tot bondsridder. De bond deelde het duo oud-internationals de prestigieuze onderscheiding uit voor 'een vertegenwoordiging van het Nederlandse voetbal op een kenmerkende manier'. De onderscheiding van bondsridder is na het erelidmaatschap de hoogste die de KNVB kent. Robben en Van Persie treden zo in de voetsporen van recordinternational Wesley Sneijder, die vier jaar eerder al benoemd werd tot bondsridder.

De KNVB reikte Robben en van Persie de titel en bijbehorende oorkonde uit tijdens een bijeenkomst van oud-internationals in Zeist. "Zowel voor Robin van Persie als voor Arjen Robben geldt dat ze gedurende hun hele carrière het Nederlands voetbal op een kenmerkende manier vertegenwoordigd hebben", lichtte directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen toe. "Niet alleen door de prachtige momenten die ze het voetbal gegeven hebben, maar ook door de manier waarop ze – ieder op een eigen wijze – hun stempel op sportieve prestaties hebben weten te drukken. Gedurende een lange periode zijn zij bovendien bepalende spelers voor Oranje geweest, waardoor een hele generatie met hen als voetbalhelden is opgegroeid."

Van oudsher is het bondsridderschap een onderscheiding voor vrijwilligers die gedurende een lange periode zwaar werk hebben verricht voor de KNVB. Onder het voorzitterschap van Michael van Praag (van 2008 tot 2019) is echter steeds meer ruimte gekomen om ook voorgedragen te worden op basis van sportieve prestaties. Internationals, die zoals Robben, Van Persie en Sneijder 'gedurende een lange periode een bijzondere verdienste voor het Nederlands voetbal' leveren volgens de bond, kunnen sindsdien ook in aanmerking komen.

96-voudig international Robben (37 goals) maakte in april 2003 zijn debuut voor het Nederlands elftal, terwijl 102-voudig international Van Persie (50 goals) iets meer dan twee jaar later zijn haasje kreeg. De twee zaten vijfmaal samen in de selectie voor een eindtoernooi: op de WK's van 2006, 2010 en 2014 en de EK's van 2008 en 2012. Robben maakte het EK van 2004 ook nog mee. Het meest gedenkwaardige toernooi waar beiden aan meededen was het WK van 2010, toen Oranje ternauwernood de titel aan Spanje moest laten.