Spanje verliest, gooit koppositie weg en moet nu winnen in Portugal

Zaterdag, 24 september 2022 om 22:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:41

Spanje heeft zaterdagavond enigszins verrassend verloren van Zwitserland: 1-2. De formatie van bondscoach Luis Enrique is hierdoor niet langer koploper in groep 2 van de Nations League. Achtervolger Portugal zegevierde met 0-4 in Tsjechië en is hierdoor de nieuwe lijstaanvoerder. Het verschil is twee punten (tien om acht) in Portugees voordeel. Dinsdag staan beide toplanden tegenover elkaar in Braga, wat betekent dat dan de definitieve beslissing pas valt over het plaatsbewijs voor de Final Four in de Nations League.

Luis Enrique wijzigde zijn elftal op acht plaatsen ten opzichte van het laatste optreden in de Nations League, de 2-0 zege op Tsjechië in juni. Marco Asensio begon als diepste spits, waardoor Álvaro Morata op de bank begon in Zaragoza. Spanje had veel balbezit in de beginfase, maar grote kansen leverde dat optische overwicht niet op. Het was nota bene Zwitserland dat de leiding nam in de 21ste minuut. Een afgemeten hoekschop van Rubén Vargas werd via de grond binnengekopt door door de mee opgekomen centrumverdediger Manuel Akanji. Zaak voor Spanje om gelijk op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Kort na de openingstreffer zag de als linkeraanvaller begonnen Pablo Sarabia een schot via een Zwitsers been naast het doel verdwijnen.

Akanji opent de score! ?? De verdediger kopt Zwitserland naar de voorsprong, kan Spanje snel reageren? ??#ZiggoSport #NationsLeague #ESPSUI pic.twitter.com/LFAKQ47WoC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2022

Zwitserland haalde redelijk gemakkelijk en zonder kleerscheuren het rustsignaal. Spanje had wel vaak de bal in de eerste helft, maar het elftal van Luis Enrique was aanvallend behoorlijk machteloos. Desondanks verscheen tien minuten na rust de 1-1 op het scorebord in La Romareda. Asensio was zowel Nico Elvedi als Akanji te snel af met een fraaie solo, om de bal vervolgens af te leggen op de mee opgekomen Jordi Alba. De linksback schoot vervolgens van dichtbij onberispelijk raak, tot grote vreugde van de Spaanse supporters. Die vreugde was drie minuten later echter weer verdwenen. Een hoekschop vanaf links van Vargas kwam via Akanji terecht bij Embolo, die van dichtbij scoorde en de 1-2 ook claimde. Uit de beelden bleek echter dat de ongelukkige Eric García de bal als laatste raakte.

Spanje knokt zich terug! ?? Asensio zet de aanval prachtig op en Jordi Alba maakt sterk af! ??#ZiggoSport #NationsLeague #ESPSUI pic.twitter.com/CUwqJ33Az1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2022

Na ruim een uur spelen leek Zwitserland op 1-3 te komen toen doelman Unai Simón in de lucht werd geklopt door Vargas. De vleugelaanvaller schoot daarna tweemaal op doel, maar het waren Pau Torres en García die Spanje op de been hielden met reddingen op de lijn. Een minuut later maakte Asensio plaats voor Borja Iglesias. De aanvallende intenties van Spanje waren overduidelijk, al werd er geen gaatje gevonden in de hechte defensie van de Zwitsers. Met nog vijf minuten op de klok in Zaragoza werd de moegestreden Embolo afgelost door de frisse Haris Seferovic. Verder beperkte Zwitserland zich voornamelijk tot het verdedigen van de minieme voorsprong.

Spanje, in juni nog met 0-1 te sterk voor Zwitserland, wist de zo gewenste gelijkmaker maar niet te produceren. De teleurstelling was dan ook groot na het laatste fluitsignaal. Luis Enrique en consorten zijn door de thuisnederlaag de koppositie in groep A kwijt. Portugal won zaterdagavond gemakkelijk met 0-4 van Tsjechië en gaat hierdoor als lijstaanvoerder de laatste speelronde van de groepsfase van de Nations League in. Spanje en Portugal vechten dinsdag in Braga in een rechtstreeks duel om het ticket voor de Final Four. Zwitserland stijgt door de verrassende zege in Spanje naar de derde plaats.