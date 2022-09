Thierry Henry coacht België tijdens Nations League-duel met Oranje

Thierry Henry is aanstaande zondag de eindverantwoordelijke bij België tijdens het Nations League-duel met Nederland, zo meldt de Belgische voetbalbond (KBVB). Donderdagavond kreeg bondscoach Roberto Martínez een rode kaart te zien in de wedstrijd tegen Wales (2-1), waardoor de Spanjaard in de Johan Cruijff ArenA vanaf de tribune moet toekijken. In België zijn ze het overigens nog steeds niet eens met deze rode kaart.

Martínez zelf reageerde na de wedstrijd zelf al verbaasd op de sanctie. “Ik zou graag willen weten waarom ik een rode kaart kreeg. Ik pakte de bal vast en dat had misschien een gele kaart kunnen zijn, maar rood… Ik heb gehoord dat ik nu de spelers moet trakteren op een etentje, dus dan zal ik dat maar doen!”

Martínez kreeg de rode kaart van de Turkse scheidsrechter Ali Palabiyik omdat hij in de slotfase tegen Wales een bal langer dan gebruikelijk vasthield. Daarmee voorkwam de Spaanse leermeester dat Wales snel kon ingooien. Palabiyik stuurde Martínez vervolgens direct met een rode kaart naar de tribune, met een schorsing tegen het Nederlands elftal tot gevolg. Ondanks een slotoffensief van de Welshmen trok België de zege over de streep, waardoor afstand werd genomen van Polen in de Nations League.

Hoewel Henry tijdens de wedstrijd eindverantwoordelijk is, gaat België zich zo gewoon mogelijk voorbereiden op het duel in Amsterdam. Atlético Madrid-middenvelder Axel Witsel denkt niet dat de rode kaart voor Martínez veel invloed zal hebben op de kraker in de ArenA. “Onze voorbereiding zal niet anders zijn dan gewoonlijk, daar is de coach gewoon bij. Maar de bijsturing tijdens de wedstrijd wordt toch anders. Gelukkig is de groep volwassen genoeg. Ik vond rood trouwens streng, het was raar. Als de spelers tijdrekken, krijgen we gewoon geel.”