Lyon komt met statement over Bosz: ‘Verrast door totaal foutieve informatie’

Vrijdag, 23 september 2022 om 14:33 • Jordi Tomasowa

Olympique Lyon voelt zich genoodzaakt om middels een statement te reageren op eerdere berichtgeving van Foot Mercato. Journalist Santi Aouana bracht vrijdag naar buiten dat er een crisisoverleg heeft plaatsgevonden en dat trainer Peter Bosz vanwege de recente teleurstellende resultaten een ultimatum zou zijn gesteld. Les Gones spreken deze berichtgeving nu met duidelijke bewoordingen tegen.

Lyon laat weten met verbazing kennis te hebben genomen van het artikel van Foot Mercato en ontkent met klem de verschillende informatie die daarin wordt verstrekt. “Na afloop van de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain is er geen ‘crisisoverleg’ belegd door de directie”, schrijft de club in een statement. “Daarnaast is er ook geen ultimatum gesteld aan Peter Bosz. De club wil herhalen dat er het volste vertrouwen is in Bosz, zijn staf en de spelers en dat hij er alles aan zal doen om de doelstellingen te bereiken.”

Lyon spreekt daarnaast tegen dat Alexandre Lacazette ontevreden is over de tactische keuzes van Bosz. “Of het nu gaat om Lacazette of andere spelers, niemand heeft bij de clubleiding geklaagd over de door Bosz gehanteerde tactiek. De aanvoerder spart regelmatig met zijn trainer, maar heeft de keuzes van Bosz op geen enkele manier aangevochten.”

“Olympique Lyon is opnieuw verbaasd dat er zulke totaal foutieve informatie naar buiten komt, met als enige doel het team te ontwrichten”, zo vervolgt het statement. “De hele club werkt en concentreert zich vooral op de komende zeven Ligue 1-wedstrijden met als enige doel Peter Bosz en zijn spelers in de best mogelijke omstandigheden te brengen om de gestelde doelen te bereiken.”

Bosz begon met Lyon goed aan het nieuwe seizoen met vier overwinningen en één gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden, maar de druk neemt toe na drie verliespartijen op rij. Afgelopen zondag leed Bosz nog een 0-1 thuisnederlaag met Lyon tegen Paris Saint-Germain en momenteel bivakkeert de club op een teleurstellende zesde plaats. De doelstelling van Lyon dit seizoen is het bereiken van de top drie, waar men momenteel zes punten onder staat. De ex-trainer van Ajax, die nog over een contract tot het einde van het seizoen beschikt, staat sinds eind mei vorig jaar voor de groep bij Lyon.