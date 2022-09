‘Kudus maakt indruk en pronkt bovenaan shortlist van Italiaanse grootmacht'

De sterke prestaties van Mohammed Kudus zijn niet onopgemerkt gebleven bij AC Milan. Volgens Tuttosport is het aannemelijk dat Zlatan Ibrahimovic na dit seizoen op 41-jarige leeftijd zijn profcarrière beëindigd. I Rossoneri moeten in dat geval op zoek naar een vervanger en hebben daarbij hun oog laten vallen op de 22-jarige Ghanees.

Mocht Ibrahimovic na het huidige seizoen daadwerkelijk zijn schoenen aan de wilgen hangen, dan heeft trainer Stefano Pioli enkel nog de beschikking over de momenteel 35-jarige Olivier Giroud en Divock Origi. Charles De Ketelaere wordt vooral als nummer 10 gebruikt. Tuttosport schrijft dat de Italiaanse topclub op zoek is naar een aanwinst met een vergelijkbaar profiel als dat vanDe Ketelaere: een jonge speler die ervaring heeft op het hoogste niveau. Milan is naar verluidt bereid om maximaal veertig miljoen neer te leggen om een mogelijke opvolger van Ibrahimovic te verwelkomen.

Volgens de Italiaanse sportkrant staan Kudus en Rasmus Højlund bovenaan het lijstje van Milan. De negentienjarige Deense spits van Atalanta zou al langer in beeld zijn, maar Pioli en de clubleiding besloten de selectie tijdens de recente zomerse transferwindow op andere posities te versterken. Naast Højlund en Kudus staat Voormalig Vitesse-huurling Armando Broja eveneens op de Milanese shortlist.

De sterke prestaties van Kudus bij Ajax zijn dus ook bij Milan niet onopgemerkt gebleven. De van origine Ghanese middenvelder wordt de laatste weken door trainer Alfred Schreuder als spits gebruikt en vult deze positie naar behoren in. Dit seizoen was Kudus in tien duels over alle competities al goed voor zeven goals. Vorige week dinsdag vestigde hij andermaal de aandacht op zich door op Anfield op fraaie wijze te scoren tegen Liverpool (2-1 verlies).