Unibet: een odd van 6.25 (!) voor de openingstreffer van De Bruyne!

Donderdag, 22 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

In België zijn veel ogen al gericht op de uitwedstrijd tegen het Nederlands elftal van zondag in de Johan Cruijff ArenA. De Rode Duivels moeten eerst donderdag aan de bak in het eigen Koning Boudewijnstadion, met Wales als tegenstander. In Cardiff werden in juni nog laat twee punten gemorst: 1-1. Weet de Belgische formatie deze keer wel te winnen van Wales? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Nations League-duel in Brussel.

In de formatie van bondscoach Roberto Martínez is Kevin De Bruyne uiteraard de blikvanger. De spelmaker moet bij Manchester City tegenwoordig Erling Braut Haaland van assists voorzien. Door aanhoudend blessureleed is er in de definitieve selectie van België geen plaats voor Romelu Lukaku. Meest opvallende naam op de lijst van Martínez is die van Zeno Debast, die als achttienjarige centrumverdediger furore maakt bij Anderlecht. Het aanstormde talent wordt omschreven als 'een uitstekende jonge speler met veel potentieel'.

Bij het nationale team van Wales is Gareth Bale sinds jaar en dag de grote vedette. De inmiddels 33-jarige aanvaller speelt sinds deze zomer voor Los Angeles FC, maar dat betekent niet dat zijn interlandloopbaan op een laag pitje is komen te staan. Bale wil niets liever dan goed presteren op het WK, de eerste eindronde voor Wales sinds 1958. In juni wist het elftal van bondscoach Robert Page een punt te pakken tegen België (1-1), met de gelijkmaker van Brennan Johnson pas in de 86ste minuut. Het is voorlopig het enige punt van Wales in de groepsfase van de Nations League.

De Bruyne kwam tot dusver tot een doelpunt in de poulefase van de Nations League en de aanjager van de Belgen wil dat aantal maar wat graag verdubbelen tegen Wales. Voormalig Vitessenaar Loïs Openda tekende in juni tegen Polen (6-1 overwinning) voor zijn eerste treffer in het shirt van België. Bale wil dolgraag de magische grens van veertig doelpunten bereiken. De routinier kwam tot 39 doelpunten in 106 optredens namens Wales. De clash in het Koning Boudewijnstadion begint donderdagavond om 20.45 uur.

