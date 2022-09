Sneijder wil zich verbinden aan ‘interessant project’; Derksen fakkelt plan af

Maandag, 19 september 2022 om 22:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Wesley Sneijder is in gesprek over een functie bij Fortuna Sittard, zo bevestigt de recordinternational van Oranje bij Veronica Offside. Sneijder laat niet al te veel los over de inhoud van de gesprekken, maar vermoedelijk gaat het om een rol 'achter de schermen'. "Ik weet inmiddels dat het een project is", aldus Sneijder, die zaterdag aanwezig was bij de thuiswedstrijd van Fortuna tegen Excelsior (1-0).

Sneijder speelde bij Galatasaray drie jaar samen met Burak Yilmaz, de huidige aanvalsleider van Fortuna. "Het was leuk om Burak weer te zien, en ook de mensen eromheen. Ik ken al die mensen", aldus Sneijder. Fortuna is in handen van de Turkse zakenman Isitan Gün, met wie Sneijder gesprekken voert over een functie. "Daar kan ik niet veel over zeggen", aldus de oud-middenvelder. "Ik weet gewoon dat het een project is voor de lange termijn. Dat is groter dan Sittard. Er zullen meer clubs komen die zich aan één pakket verbinden. Daaronder valt ook Fortuna. Ik vind dat zelf zeer interessant."

De kans is volgens Sneijder 'aanwezig' dat hij een rol gaat vertolken. "Ja, maar wat ik ga doen weet ik nog niet", aldus de voormalig Ajacied. "Ik heb een zeer goed gesprek gehad en dat is in eerste instantie de reden dat ik er naartoe ging. Burak (Yilmaz, red.) zal hier ook niet voor één of twee jaar zijn, maar voor een langere periode. Misschien niet alleen als speler, maar als een soort van boegbeeld, ook richting Turkije, en misschien naar andere landen." Duidelijkheid kan Sneijder nog niet scheppen. "Ik heb meerdere opties, maar ik ben wel in gesprek. Ik moet kijken naar waar ik me het prettigste bij voel. Dat zijn dingen die in de toekomst besproken moeten worden."

De reactie van Johan Derksen

Johan Derksen reageert in Vandaag Inside zeer sceptisch op de uitspraken van Sneijder. "Wesley is natuurlijk bevriend met die spits (Yilmaz, red.) en die zegt dan dat het een project is, een zoveel-jaren-project. Nou één ding: met deze coach wordt dat project niets. Dat is duidelijk, want voetballers nemen die man nu al niet serieus.” Fortuna staat sinds een week onder leiding van de Spanjaard Julio Velázquez, die afgelopen zaterdag debuteerde op de bank van Fortuna. Derksen heeft dus bar weinig vertrouwen in het 'project' van de club: “Laat ze nou eerst eens zorgen dat ze in de Eredivisie blijven, met dat gelul van dat uitrollen over meerdere landen...", aldus de analist.