Sierd de Vos interviewt Courtois en praat amper met hem over voetbal

Maandag, 19 september 2022 om 13:33 • Guy Habets • Laatste update: 13:43

Thibaut Courtois van Real Madrid werd zondag na de met 1-2 gewonnen stadsderby bij Atlético Madrid geïnterviewd door Sierd de Vos van Ziggo, maar tijdens dat gesprek werd er amper wat over voetbal gezegd. De Belgische goalie en De Vos hebben het eerder al vaker over Formule 1 gehad en kwamen ook dit keer gauw over dat onderwerp te spreken.

Nadat Courtois eerst even mocht uitleggen waarom hij baalt dat hij de nul niet wist te houden, vraagt de Nederlandse verslaggever daarna naar de Formule 1 en de prestaties van Max Verstappen. De keeper van Real Madris is lovend. "Ik denk dat de wereldtitel zo goed als binnen is", vertelt Courtois. "Wie weet doet hij het in Singapore al, of in Japan. Max is heel dominant en velen zullen zeggen dat het de auto is, maar zelf heeft hij ook veel kwaliteit en dit jaar heeft hij het volwassen aangepakt."

In België wordt ook met veel interesse naar de races gekeken, meldt Courtois. "Michael Schumacher heeft natuurlijk nog wel wat meer wereldtitels en het hangt er misschien van af hoe veel Max er nog haalt, maar na deze twee jaar is hij al wel een legende van de sport in Nederland. Misschien is hij ook wel een kleine legende in België, omdat hij toch Belgisch bloed heeft. Wij kijken ook graag naar Max."

De goalie, die komende zondag met de Rode Duivels in Nations League-verband tegenover Oranje staat, kreeg zondagavond in de Madrileense derby tegen Atlético een goal tegen. Mario Hermoso kopte in de slotfase de 1-2 tegen de touwen, maar de zege voor Real kwam niet meer in gevaar. Daardoor staat de formatie van Courtois en trainer Carlo Ancelotti met achttien punten uit zes wedstrijden bovenaan in LaLiga. Ook in de Champions League won de Koninklijke zijn eerste twee wedstrijden.