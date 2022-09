Bruggink en Perez maken Schreuder verwijt: ‘Dat is wat Ten Hag wel deed’

Zondag, 18 september 2022 om 19:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Arnold Bruggink en Kenneth Perez begrijpen niet dat Alfred Schreuder zijn basiselftal zondag niet ververste. De analisten van ESPN zagen Ajax op bezoek bij AZ (2-1 verlies) 'frisheid' ontberen, terwijl dat volgens Perez makkelijk voorkomen had kunnen worden. "Vandaag had hij heel makkelijk Davy Klaassen kunnen laten starten, Brian Brobbey kunnen laten spelen", aldus de Deen.

Ajax trad in Alkmaar aan in dezelfde formatie als dinsdag tegen Liverpool (2-1 verlies) en kwam er met name in het eerste uur nauwelijks aan te pas. "Ik had het gevoel, zeker na Liverpool, dat Ajax frisheid nodig heeft in een elftal", reageert Bruggink. "Dat is wat Erik ten Hag wel vaak deed." Schreuder koos daar doelbewust niet voor, zo gaf hij zondag voorafgaand aan het duel aan. De trainer van Ajax opteerde voor 'vastigheid', maar dat pakte volgens de analisten dus slecht uit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik weet ook wel dat als het goed gaat, dan hoor je: 'Vastigheid, spelers kennen elkaar nu, dit is het team waar we verder mee willen.'", zegt Perez. "Maar vandaag zag Ajax er niet fris uit. AZ heeft donderdag ook gespeeld, weliswaar tegen een club van iets minder niveau (FC Vaduz, red.). Als je tegen een club als AZ speelt, die je snel afjaagt, dan moet je snel handelen. Dat was vandaag niet het geval bij Ajax. Alsof ze bij Ajax dachten: nou, dit kan ook wel op 80 procent."

De reactie van Schreuder

Ook Schreuder zag dat AZ scherper aan de aftrap kwam. "Dat je heel knullig met 2-1 de rust ingaat is niet nodig, maar ik vond AZ de eerste helft frisser ogen", aldus de trainer van Ajax bij ESPN. "Zo zou je dat kunnen omschrijven. Maar er lag toch ruimte om te voetballen, en dat deden weer niet goed." Schreuder miste dus scherpte bij zijn elftal, maar vindt niet dat dat aan inzet ligt, zoals Hans Kraay junior veronderstelt.

"Heb jij dan zoiets van: 'Wij geven zeventig, tachtig procent qua intensiteit, dat kan ik in de rust nog omdraaien?'", aldus Kraay jr. "Dat lijkt zo van buiten, dat dat aan instelling ligt", reageert Schreuder. "Dat vind ik niet. Soms heeft het met een bepaalde hoeveelheid kwaliteit te maken die je vraagt van je spelers. Wat ik zei: ik vond AZ voor rust een stuk frisser ogen. Na rust hadden ze twee à drie mogelijkheden, maar volgens mij domineerden wij de tweede helft."

Ajax forceerde met veel aanvallende wissels bijna nog de gelijkmaker, maar mede door twee van de lijn gehaalde ballen dropen de Amsterdammers zonder punten af. "Ja, op de laatste fase hebben we ook getraind", aldus Schreuder. "En volgens mij hebben we dat ook uitstekend gedaan, want we krijgen nog vier, vijf opgelegde kansen."