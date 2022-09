Udinese klopt onmachtig Inter en pakt koppositie in de Serie A

Zondag, 18 september 2022 om 14:32 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:29

Internazionale heeft een flinke nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Udinese verloor de ploeg van Simone Inzaghi zondagmiddag met 3-1. De bezoekers kwamen via Nicolò Barella nog wel op voorsprong, maar daarna was de koek op. Door de overwinning pakt Udinese de voorlopige koppositie. Inter moet het doen met een zesde plek.

Udinese begon goed aan het seizoen en haalde al dertien punten uit de eerste zes duels, Inter had tot nu toe een punt minder. Bij de bezoekers begon Denzel Dumfries in de basis, Stefan de Vrij moest op de bank plaatsnemen. Ook André Onana kreeg een reserveplek toebedeeld nadat hij afgelopen dinsdag in het Champions League-treffen met Viktoria Plzen nog in de basis stond. Bij Udinese zaten Kingsley Ehizibue en Bram Nuytinck op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na vijf minuten konden de i Nerazzurri al juichen, toen Barella een perfecte vrije trap over de muur stuurde. Het was voor Inter de eerste treffer uit een directe vrije trap in meer dan een jaar. Echt heel lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want een kwartiertje later kwam Udinese langszij door een eigen treffer van Milan Skriniar. Hij toucheerde een indraaiende vrije trap van Roberto Pereyra met het kruis en passeerde doelman Samir Handanovic. De bezoekers rechtten de rug en zagen een heerlijke volley van Alessandro Bastoni overgetikt worden door Marco Silvestri. Na een half uur al wisselde Inter-trainer Inzaghi Henrikh Mkhitaryan en Bastoni voor Roberto Gagliardini en Federico Dimarco. Eerstgenoemden hadden namelijk binnen twintig minuten al een gele kaart gekregen.

Na rust drong Inter stevig aan, op zoek naar de voorsprong. Dumfries was daar dicht bij, maar hij kopte een voorzet van Dimarco over. Een doelpunt van Edin Dzeko, die in plaats van de geblesseerde Romelu Lukaku speelde, werd kort daarna terecht afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant hield Handanovic zijn ploeg in de wedstrijd met een geweldige redding op een schot van Sandi Lovric. De doelman kon echter niet voorkomen dat Jaka Bijol de 2-1 maakte. De Sloveen kopte hard en onhoudbaar binnen uit een corner. Tot een slotoffensief van Inter kwam het niet. Het werd zelfs nog erger voor de bezoekers. Invaller Tolgay Arslan kopte in blessuretijd de 3-1 binnen en dompelde Inter in rouw.