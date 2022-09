Henk de Jong onthult scheldwoord waarvoor hij rode kaart kreeg

Zaterdag, 17 september 2022 om 22:49 • Rian Rosendaal

Henk de Jong heeft na afloop van het tumultueus verlopen duel tussen RKC Waalwijk en SC Cambuur (5-1) laten weten welk scheldwoord hij gebruikte in de richting van arbiter Sander van der Eijk. De verliezende coach zei 'slappe lul' en werd naar eigen zeggen terecht richting de tribune gestuurd in het Mandemakers Stadion. De Jong kan daarnaast zijn verbazing niet verbergen als hij hoort dat Bas Nijhuis als VAR fungeerde bij het treffen met in totaal drie rode kaarten.

"Het is een apart avondje", verzucht De Jong na afloop in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Het is zonde, we doen onszelf wederom veel tekort. We starten best goed en dan is die rode kaart (voor Mees Hoedemakers, red.) terecht. Dat is gewoon terecht, dat zie je ook direct. Dus ik zeg ook tegen de jongens: 'hup, klaarmaken hoe we gaan spelen, met twee spitsen'. En dat kan tegen dat systeem. Dus dat hadden we goed voor elkaar, we komen op 0-1. Dan weet je dat je wat onder druk komt. En ja, dan komt er een moment, ja jongens. Het is zondag Calimero-gedrag, maar dit zijn twee Calimero's gelukkig."

Cambuur loopt rood aan in Waalwijk. Trainer Henk de Jong moet ook vertrekken?? pic.twitter.com/dzQfKLBaB8 — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2022

"Denk nou niet dat zondag Bas Nijhuis (bij AZ tegen Ajax, red.) naar de kant komt voor het moment dat wij een penalty krijgen, of Makkelie. Weet je wat die zeggen? 'Wegwezen jij, VAR. Ik kijk even naar de klok en ik heb een halfuur niet gefloten en ik fluit weer niet, want dat vind ik mooi, niet fluiten'. En nu moet die man (scheidsrechter Van der Eijk die een penalty gaf aan RKC na een handsbal van Jamie Jacobs, red.) naar de kant toe en toen heb ik gezegd, zitten er ook vrouwen in de studio?", vraagt De Jong tussendoor aan Kraay, die gelijk een vraag stelt: "Wat heb jij tegen de scheidsrechter gezegd?" Het antwoord van de Cambuur-coach volgt snel: "Slappe L-U-L." Er volgt al snel gelach vanuit de studio van ESPN na de onthulling van De Jong.

"Dat neem je niet terug?", vraagt Kraay aan De Jong, die verbaast lijkt door de vraag van de verslaggever: "Nee, dat neem ik niet terug, want ik heb het al gezegd. En die rode kaart is dus ook terecht. Maar ik vind nogmaals, wat ik net zei, dat een Bas Nijhuis of een Danny Makkelie in de grote wedstrijden hier niet van zeggen: 'oh, nou gaan we even naar de kant om te kijken'." Kraay benadrukt gelijk dat Nijhuis als VAR aanwezig was bij het duel in Waalwijk en dat hij Van der Eijk adviseerde om naar de kant te komen om de handsbal van Jacobs nader te bekijken. "Nee, Bas is niet VAR", reageert een zeer verbaasde De Jong. "Nee dat kan niet, dat kan echt niet. Nou dan ben ik benieuwd hoe dit zondag (bij AZ-Ajax, red.) gaat. Als iemand een scheet laat, dan moet 'ie even naar de kant. Moest 'ie aandacht hebben?"

"Je bent helemaal verbijsterd, hé?", werpt Kraay vervolgens op. "Ja, daar ben ik echt verbaasd over. Dat had ik nooit verwacht, dat Bas Nijhuis daar zou zitten. Dan is het een pingel", aldus De Jong, waarna er weer gelach en zelfs applaus klinkt vanuit de ESPN-studio. "En dan het volgende, en dan ben ik weg, en terecht, want ik mag niet 'slappe lul' zeggen. En dan maakt Alex (Bangura, red.) een domme overtreding en zit 'ie (Van der Eijk, red.) weer voor het beeldje. Bas Nijhuis had hier gelijk, maar niet voor een scheet een pingel en een rode kaart geven. Maar ik kan niet geloven dat het Bas Nijhuis, ik denk dat die andere man (andere VAR, red.) het gezegd heeft. Klaar?", vraagt De Jong, om daarna nog te zeggen dat zijn ploeg ondanks de strijd en inzet terecht heeft verloren van RKC.