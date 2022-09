Kritiek op ‘schandalig’ ontslag John de Jong: ‘Heel kinderachtig van PSV’

Zaterdag, 17 september 2022 om 10:49 • Wessel Antes

René van der Gijp vindt het schandalig dat PSV John de Jong op straat heeft gezet, zo zegt de analist vrijdagavond in Vandaag Inside. De Raad van Commissarissen gaf aan dat er binnen PSV een unanieme vertrouwensbreuk was over het functioneren van De Jong. Van der Gijp vindt dat besluit buitengewoon vreemd.

Van der Gijp begrijpt er niets van wat ze in Eindhoven aan het doen zijn. “Het is toch wel heel kinderachtig van dat PSV om die John de Jong te ontslaan? Alsof hij godverdomme alles beslist bij PSV? Kom op, hij wordt gewoon geslachtofferd Johan.” Collega Johan Derksen is het met Van der Gijp eens. “Hij heeft eerst naar die Duitser (Roger Schmidt, red.) moeten luisteren, en nu is Marcel Brands de baas.”

Van der Gijp vindt dat de commissarissen bij PSV duidelijker hadden moeten zijn tegen De Jong. “Als je dan vindt dat er een, maar het aller liefst twee spelers, verkocht moeten worden, dan zeg je dat tegen hem. Want in Engeland lopen ze op dit moment totaal achter, daar zijn ze helemaal de weg kwijt. Als er voor die twee honderd miljoen geboden wordt, weg ermee!” Doelt hij op Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré.

Frank Arnesen niet eerste optie voor PSV

Waar vrijdag nog werd gemeld dat PSV voor Frank Arnesen zou gaan als opvolger van John de Jong, komt het Eindhovens Dagblad een dag later met ander nieuws. Bronnen binnen de club verwachten niet dat de Deen daadwerkelijk naar Eindhoven komt om opnieuw een functie te vervullen bij PSV. Tussen 1994 en 2004 was Arnesen al technisch directeur bij de Brabantse Club, maar momenteel is hij nog niet benaderd voor het opvolgen van De Jong.