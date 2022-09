Topclubs klaar voor strijd om kroonjuweel van minstens honderd miljoen

Zaterdag, 17 september 2022 om 09:29 • Wessel Antes • Laatste update: 10:11

De transfermarkt is pas net gesloten, maar de Engelse media rept nu al over de aankomende strijd om Borussia Dortmund-middenvelder Jude Bellingham. De negentienjarige middenvelder vertrok in 2020 nog voor 25 miljoen euro van Birmingham City naar Dortmund, maar de Duitse club zou nu minstens honderd miljoen euro voor hem verlangen. Verschillende clubs zouden bereid zijn om dat bedrag te betalen.

The Telegraph meldt dat Liverpool de beste papieren heeft om Bellingham los te weken bij Dortmund, al zou ook Real Madrid een belangrijke gegadigde zijn. De vraag is nu wie er daadwerkelijk doorpakt en honderd miljoen euro op tafel gaat leggen, al zou dat bedrag Chelsea-eigenaar Todd Boehly in ieder geval niet afschrikken. De Londense club gaf deze transferzomer maar liefst 280 miljoen euro uit, om manager Thomas Tuchel vervolgens razendsnel op straat te zetten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens The Sun is ook Manchester United zeer geïnteresseerd in Bellingham. The Red Devils versterkten zich deze zomer nog met Christian Eriksen en Casemiro, maar zien in Bellingham de toekomst. Aartsrivaal Manchester City volgt hem eveneens al een tijdje. De rechtspoot koos twee jaar geleden bewust voor een overstap naar de Bundesliga, nadat hij zag dat landgenoot Jadon Sancho zich in Duitsland spoedig ontwikkelde. Dortmund heeft met buitenspeler Jamie Bynoe-Gittens overigens alweer een nieuw Engels pareltje klaarstaan.

Bellingham speelde tot dusver nog nooit een wedstrijd in de Premier League. Met Birmingham City maakte hij wel furore in de Championship, een niveau lager. In 44 wedstrijden voor de club uit zijn geboortestad was Bellingham goed voor vier treffers en twee assists. Zaterdagmiddag kan de middenvelder tijdens de Kohlenpott-derby voor de honderdste keer in actie komen voor BVB. Jobe Bellingham, het zestienjarige broertje van Jude, timmert inmiddels ook aardig aan de weg en speelde al zeven officiële duels voor Birmingham City.