Scheidsrechtersrapport onthult voor welke 5 woorden Bellingham rood kreeg

Spaanse media hebben inzicht gekregen in het scheidsrechtersrapport van Jesús Gil Manzano naar aanleiding van Valencia - Real Madrid (2-2). De Spaanse arbiter floot op een uiterst dubieus moment af en gaf Jude Bellingham rood.

In Spaanse media gaat het zondagochtend nergens anders over dan de slotminuut van het duel tussen Valencia en Real Madrid. Terwijl Real bezig was aan een kansrijke aanval in jacht op de 2-3, floot Manzano af. Een seconde later lag de bal in het doel.

Rood nog voor Jude Bellingham na het laatste fluitsignaal.. ??

Midden in de aanval van Real Madrid? ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/gMxMiKY3bU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 2, 2024

De spelers van Real Madrid stormden na het laatste fluitsignaal dan ook woedend op Manzano af. Bellingham ging in de ogen van de Spaanse arbiter dusdanig over de schreef dat hij rood kreeg.

"In minuut 99+9 kwam Real Madrid-speler Jude Bellingham op agressieve wijze naar mij toegerend, waarna hij meerdere keren schreeuwde: 'Het is een f*cking goal'", tekent Manzano op in het scheidsrechtersrapport.

De beslissing van Manzano om Bellingham de rode kaart te tonen maakte Carlo Ancelotti woedender dan het 'afgekeurde' doelpunt. "Ik begrijp het niet. Bellingham heeft heel beleefd gesproken", zei Ancelotti na de wedstrijd.

Door zijn uitbarsting stelt Bellingham zichzelf bloot aan een mogelijke sanctie van de Competitiecommissie van LaLiga. De schorsing kan variëren van twee tot drie wedstrijden, loopt Marca alvast op de zaken vooruit.

Mocht dat zo zijn, dan zal Real Madrid zeer waarschijnlijk beroep aantekenen om de schorsing nietig te verklaren of deze zo minimaal mogelijk te laten uitvallen. Het was Bellingham zelf die verantwoordelijk was voor de 'afgekeurde' 2-3.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties