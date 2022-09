Renate Jansen moet huilen om grof scheldwoord; Ajax kondigt gesprek aan

Maandag, 12 september 2022 om 00:04 • Laatste update: 00:34

De Super Cup voor vrouwen tussen FC Twente en Ajax (3-2) is zondag overschaduwd door een incident tussen Renate Jansen (links op de foto) en Kay-lee de Sanders. De aanvaller van Twente, eerstgenoemde dus, werd tot tranen geroerd door de woorden van de verdediger bij Ajax, die bij een opstootje een grof scheldwoord met daarin 'kanker' gebruikte. "Op dat moment kwam het binnen, jazeker", aldus Jansen, wier moeder momenteel behandeld wordt tegen de ziekte.

Jansen, een vaste selectiespeler van de Oranje Leeuwinnen, vertelt wat er gebeurde tussen haar en De Sanders. "We gingen allebei voor de bal. Ik wilde gewoon alles doen om die bal binnen de lijnen te houden", zegt Jansen, die daarbij een overtreding maakte op de Ajacied. Laatstgenoemde werd daar behoorlijk kwaad om. "Ze was geïrriteerd." In de woordenwisseling die volgde gebruikte De Sanders dus een scheldwoord met 'kanker'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kay-lee de Sanders

"Het raakte me gewoon", aldus Jansen, die moest huilen. "Thuis is het nu goed, naar omstandigheden. Het blijft natuurlijk onzeker en afwachten. Morgen heeft mijn moeder de laatste bestraling. Haar operatie is goed gegaan en de chemo is aangeslagen. Verder is het dan wachten op een scan in hoeverre het heeft geholpen. Voor nu ziet het er goed uit."

De Sanders heeft haar excuses aangeboden. "Ze heeft het hier in de gang gedaan en daarna ook nog een Whatsapp-bericht gestuurd", aldus Jansen. "Daarmee is het voor mij goed. Ze weet dat ze fout zit en het is daarmee uitgepraat. Ik hoop dit gewoon niet meer mee te maken. Het hoort echt niet thuis op een voetbalveld." In een reactie bevestigt Ajax het voorval. "Er is inmiddels contact geweest tussen de spelers en de excuses van Kay-Lee zijn aanvaard.” Maandag moet De Sanders op het matje komen bij de club. "We gaan met haar in gesprek, want we keuren dit als club uiteraard niet goed."