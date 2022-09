Sneijder haalt herinneringen op: ‘Maanden later kreeg ik boete van Van Gaal’

Zaterdag, 10 september 2022

Wesley Sneijder had als speler van Ajax ooit een serieuze aanvaring met Louis van Gaal. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal was destijds technisch directeur in Amsterdam en gaf Sneijder een boete van tienduizend euro. De voormalig middenvelder maakte een handgebaar richting zijn toenmalige trainer, Ronald Koeman, en dat viel niet goed in Amsterdam.

Sneijder moest op de bank beginnen voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en dat zat hem niet lekker. Toen de tweebenige spelmaker inviel en scoorde, kwam alles eruit. "Ik maakte de voor mijn gevoel winnende goal, maar later kregen we er in blessuretijd nog vier tegen, haha", begint hij zijn verhaal tijdens Veronica Offside. "Maar na die goal maakte ik dus een gebaar. Voor de camera reageerde ik nog dat het niet richting Koeman bedoeld was, maar de volgende ochtend op de club ben ik wel naar hem toegegaan en heb ik gezegd 'excuses, maar het was wel naar jou bedoeld'. Uiteindelijk kreeg ik een boete van Van Gaal."

Het uitreiken van die boete verliep op bijzonder onorthodoxe wijze. "Hij gaf me een envelop toen ik terugkwam uit Zweden en ik net een wereldwedstrijd had gespeeld met het Nederlands elftal", verhaalt Sneijder. "Het was maanden na dat incident en ik had nog geen boete of niks gekregen. Toen moest ik op het kantoor van Van Gaal komen, dat is natuurlijk niet het juiste moment. Zit je lekker in de euforie en dan krijg je zo'n kutboete. Maar hij geeft mij die envelop en ik draai me om om naar buiten te lopen. Toen zei hij 'zou je die envelop niet even openmaken?'. Ik zeg 'hoezo, het verandert toch niet, dus ik maak hem in de auto wel open'. Van Gaal reageerde en wilde dat ik die envelop daar open zou maken."

Dat deed Sneijder niet. "Ik liep naar de auto, stapte in en maakte die envelop open. Tienduizend euro boete, ja. En daar was ik blij mee! Ik had verwacht dat het veel meer zou zijn, haha." Tussen Sneijder en Van Gaal kwam het allemaal goed, getuige de rol van de aanvallende middenvelder op het WK van 2014. Ook Koeman kan op positieve woorden van de recordinternational van Oranje rekenen, aangezien hij Sneijder de kans gaf om dat record te pakken.