PEC Zwolle profiteert niet optimaal van rode kaart en lijdt eerste puntenverlies

Vrijdag, 9 september 2022 om 22:16 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

PEC Zwolle heeft zijn eerste puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie geleden. In eigen huis kwam het niet verder dan 2-2 tegen Willem II, dat vanaf de veertigste minuut met tien man op het veld stond. Aan Tilburgse zijde zorgden Max Svensson en Lucas Woudenberg voor de doelpunten, terwijl Lennart Thy en Tomislav Mrkonjic de Zwolse treffers maakten. Ondanks het gelijkspel is PEC nog wel koploper in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Willem II het voorlopig moet doen met een achtste plek.

PEC zette vorige week nog zijn ongeslagen reeks voort door op de valreep met 1-2 van FC Den Bosch te winnen. Coach Dick Schreuder voerde ten opzichte van dat duel één wijziging door bij zijn ploeg: Younes Taha ontbrak tegen Willem II, terwijl Thy juist wel in de basis startte. Willem II startte met dezelfde elf als tegen ADO Den Haag (1-0) vorig weekend. Zeven van die elf spelers speelden vorig seizoen nog niet in Tilburg, waaronder doelman Kostas Lamprou, die deze zomer de overstap maakte van PEC Zwolle naar Willem II.

De eerste helft, die vooraf werd gegaan door een minuut stilte vanwege het overlijden van voormalig PEC-keeper- en trainer Piet Schrijvers, stond bol van het spektakel. De Tricolores kwamen al vroeg op voorsprong, toen Jasper Schendelaar een terugspeelbal van Bart van Hintum niet goed aannam en Svensson profiteerde. Binnen het kwartier stond het zelfs 0-2: Woudenberg liep na een vrije trap gemakkelijk weg bij Luis Görlich en verdubbelde de score. De thuisploeg begon zo dramatisch aan het duel, al had Willem II de zaken ook prima op orde.

Daar kwam in de veertigste minuut verandering in, toen Erik Schouten de doorgebroken Apostolos Vellios neerhaalde. Schouten kreeg rood, waarna Bart van Hintum de bal uit de daaropvolgende vrije trap tegen de arm van Daniel Crowley schoot. De bal ging op de stip, en Thy benutte dat buitenkansje. Nog voor de rust wist PEC zelfs op gelijke hoogte te komen: Thomas van den Belt zag zijn inzet nog gekeerd worden door Lamprou, maar Mrkonjic was alert in de rebound en zorgde zo voor de 2-2.

Willem II-trainer Kevin Hofland koos ervoor om een stuk verdedigender aan de tweede helft te beginnen, in de hoop het punt over de streep te trekken. PEC rook bloed en creëerde kansen via onder meer Mrkonjic en Van den Belt, terwijl invaller Jeremy Bokila namens Willem II dicht bij de 2-3 was. Gescoord werd er echter niet meer, waardoor beide ploegen genoeg moesten nemen met een punt. Voor PEC staat het eerstvolgende duel komende maandag al op het programma, als het op bezoek gaat bij Jong AZ. Datzelfde team ontvangt Willem II volgende week vrijdag.