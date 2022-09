Piet Schrijvers, ‘de beer van De Meer’, op 75-jarige leeftijd overleden

Donderdag, 8 september 2022 om 19:49 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:52

Piet Schrijvers is op 75-jarige leeftijd overleden. De oud-doelman speelde onder andere bij FC Twente en Ajax en kreeg in Amsterdam de bijnaam 'De beer van De Meer'. In totaal speelde hij 46 interlands voor het Nederlands elftal en maakte hij de WK’s van 1974 en 1978 mee. Schrijvers was al enkele jaren ziek en is 75 jaar geworden.

Schrijvers wordt gezien als van de beste keepers van zijn generatie. Hij werd in het seizoen 1968/69 door trainer Kees Rijvers naar FC Twente gehaald. Met die ploeg behaalde hij een derde plek in de competitie. Schrijvers was zes seizoenen de eerste keeper van FC Twente en speelde 233 wedstrijden voor de club. In seizoen 1970/71 reikte de ploeg tot de kwartfinale van de Jaarbeursstedenbeker, twee jaar later werd de halve finale van de UEFA Cup bereikt. Met Schrijvers op doel heeft FC Twente nog steeds het record in handen van de minst gepasseerde verdediging. In het seizoen 1971/72 incasseerden zij slechts dertien goals in de competitie.

De keeper maakte onder bondscoach Frantisek Fadrhonc op 1 december 1971 zijn interlanddebuut en speelde in totaal 46 interlands. Op de WK’s van 1974 en 1978 was hij onderdeel van de selectie. In 1978 in Argentinië speelde stond hij in de wedstrijden tegen Oostenrijk, West-Duitsland en Italië op doel. In die laatste wedstrijd viel hij geblesseerd uit. Zodoende zat hij in de finale tegen Argentinië op de tribune.

In het seizoen 1974/75 maakte Schrijvers de overstap naar Amsterdam. In negen seizoenen kwam hij tot 269 competitiewedstrijden. Hij was zeer geliefd in de hoofdstad en kreeg er de bekende bijnaam 'De beer van De Meer’. Met Ajax werd hij vijf keer kampioen van Nederland en won twee keer de beker. In het seizoen 1979/80 haalde hij met Ajax de halve finale van de Europacup I.