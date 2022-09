Unibet: een odd van 7.00 voor het openingsdoelpunt van Kudus!

Vrijdag, 9 september 2022 om 18:45 • Rian Rosendaal

Na de eclatante 4-0 overwinning op Rangers in de Champions League gaat bij koploper Ajax de focus weer op de Eredivisie. SC Heerenveen komt zaterdagavond op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Durft Alfred Schreuder het weer aan om Mohammed Kudus een basisplaats te geven en weet de Ghanees opnieuw op fraaie wijze te scoren? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de derde opeenvolgende thuiswedstrijd van Ajax.

Ajax is niet alleen op het Europese toneel zeer voortvarend van start gegaan. In de Eredivisie werden tot dusver alle vijf wedstrijden winnend afgesloten. Vijftien uit vijf dus, en in totaal zestien doelpunten. Vorige week nog had SC Cambuur helemaal niets te zoeken in Amsterdam: 4-0. In de andere thuiswedstrijd van vorige maand werd simpel afgerekend met FC Groningen: 6-1. Subtopper Heerenveen moet dus het volgende slachtoffer worden van de dadendrang van Ajax.

Heerenveen bezet voorlopig de fraaie zesde plaats in de Eredivisie en net als Ajax hebben de Friezen nog niet verloren. In de twee uitwedstrijden tot nu toe werden vier punten bijgeschreven: een knappe 0-0 tegen Feyenoord in De Kuip en een indrukwekkende 0-4 overwinning in het uitduel met Vitesse. De generale voor de clash met Ajax was niet geweldig met een 0-0 gelijkspel op eigen veld tegen NEC. Tot overmaat van ramp kreeg Tibor Halilovic een rode kaart voorgehouden.

Kudus weigerde in de slotfase van de transferperiode nog om te trainen bij Ajax, om zo een overgang richting Everton af te dwingen. Een transfer naar de Premier League ging echter niet door voor de middenvelder annex aanvaller. Ondanks alles kreeg Kudus het vertrouwen van Schreuder tegen Rangers en dat vertrouwen werd terugbetaald met een schitterend doelpunt van de aanvaller uit Ghana. Bij Heerenveen zal veel afhangen van Sydney van Hooijdonk, die met vier doelpunten een goede start kent van het Eredivisieseizoen.

