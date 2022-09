Richarlison maakt naam waar met eerste heldenrol voor Tottenham

Woensdag, 7 september 2022

Tottenham Hotspur is Groep D van de Champions League woensdagavond gestart met een overwinning. De Engelsen waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor Olympique Marseille. Richarlison, die deze zomer voor ruim zestig miljoen euro overkwam van Everton, was de grote man in Londen. De Braziliaan scoorde zijn eerste twee doelpunten in dienst voor zijn nieuwe ploeg en schoot Tottenham daarmee naar de overwinning.

Antonio Conte koos woensdagavond voor Richarlison naast Heung-Min Son en Harry Kane in de aanval, waardoor Dejan Kulusevski genoegen moest nemen met een plek op de bank. Ook nieuwkomers Clément Lenglet en Ivan Perisic begonnen in de basis. Aan de kant van Olympique Marseille startte Eric Bailly, die op huurbasis overkwam van Manchester United, vanaf de aftrap. Dimitri Payet zat op de bank.

Vijf minuten voor rust was Tottenham dicht bij de openingstreffer. Son werd met een diepe bal weggestuurd door Richarlison, waarna eerstgenoemde de bal aan de opkomende Kane meegaf. De Engelsman zocht met een geplaatst schot de verre hoek, maar zag zijn poging ruim een meter naast gaan. Tottenham en Marseille deden in de eerste helft weinig voor elkaar onder. Nog geen twee minuten na rust moesten de Fransen met tien man verder.

Son was sneller dan Chancel Mbemba, die de bal middels een tackle bij de Zuid-Koreaan probeerde weg te tikken. Omdat de verdediger de laatste man was én te laat kwam, moest hij met een rode kaart het veld verlaten. Kane kon de vrije trap die daarop volgde niet verzilveren. Conte rook vervolgens bloed en wisselde aanvallend: rechtsback Emerson voor rechtsbuiten Kulusevski. Dat betaalde zich een kwartier voor tijd uit.

Het was namelijk Richarlison die de openingstreffer maakte in het Tottenham Hotspur Stadium. De Braziliaan werd niet gedekt in het strafschopgebied en kon een voorzet van Perisic simpel binnenkoppen: 1-0. Het was naast de goal die de ban brak ook het eerste doelpunt in dienst van the Spurs voor de aanvaller. Het kon woensdagavond niet op voor Richarlison, want vijf minuten later kopte hij na een voorzet van Pierre-Emile Höjbjerg ook de 2-0 binnen.