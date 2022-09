Van Bronckhorst heeft weinig verrassingen voor Ajax in petto

Woensdag, 7 september 2022 om 09:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:30

Giovanni van Bronckhorst lijkt weinig te wijzigen bij Rangers, ondanks de gevoelige en pijnlijke 4-0 nederlaag tegen aartsrivaal Celtic van afgelopen zaterdag. De Nederlandse manager kiest volgens diverse Schotse media woensdagavond voor vertrouwde namen in het Champions League-duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Om 18.45 uur begint Rangers in Amsterdam aan de Europese campagne.

Doelman Jon McLaughlin ging zaterdag in de fout bij het vierde doelpunt van Celtic in de Old Firm, maar desondanks lijkt hij wederom de voorkeur te krijgen boven concurrent Allan McGregor. Laatstgenoemde stond onder de lat toen Rangers in 2010 voor het eerst in het miljardenbal uitkwam. James Tavernier, Connor Goldson, James Sands en Borna Barisic vormen normaal gesproken de achterhoede van de opponent uit Glasgow.

Van Bronckhorst kiest kort voor de verdediging voor de controleurs John Lundstram en Ryan Jack, die naar verwachting de 37-jarige Steven Davis vervangt. Het middenveld van de Rangers wordt compleet gemaakt door Malik Tillman, Glen Kamara en Ryan Kent. Antonio Colak is de aanvalsleider van de Schotten tegen Ajax. De onlangs uit de selectie verwijderde Alfredo Morelos is weer in genade aangenomen door Van Bronckhorst. De aanvaller werd tegen Celtic als invaller gebruikt en dat lijkt ook woensdagavond zijn rol te worden.

Rangers wist in de play-offs van de Champions League in een tweeluik af te rekenen met PSV. Na de 2-2 op Ibrox werd in Eindhoven met 0-1 gewonnen. Colak was de matchwinner van de Schotse grootmacht in het Philips Stadion. De 28-jarige spits staat op zeven doelpunten in zijn eerste tien duels namens Rangers. Grote domper was de 4-0 afstraffing tegen Celtic, waardoor de achterstand met de stadgenoot is opgelopen tot vijf punten.

Het is lang geleden dat Ajax en Rangers elkaar troffen in de Champions League. In het seizoen 1997/97 zaten beide clubs bij elkaar in dezelfde poule. Ajax zegevierde in Glasgow met 0-1, om twee weken later in Amsterdam met 4-1 te winnen. De Portugees Dani was die avond de uitblinker met twee doelpunten. De overige treffers kwamen op naam van Tijani Babangida en Nordin Wooter.

Vermoedelijke opstelling Rangers: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Colak, Kent

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor, Tadic, Brobbey, Bergwijn