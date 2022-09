Aron Winter staat bij Suriname voor eerste klus als bondscoach

Dinsdag, 6 september 2022 om 08:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:27

Aron Winter zal de komende twee oefenwedstrijden de honneurs waarnemen als bondscoach van Suriname, schrijft de Surinaamse voetbalbond (SVB) op Twitter. Sinds het vertrek van Stanley Menzo naar China zat het land zonder keuzeheer. Al zal het gaan om een kortstondig avontuur: Winter staat met de aanstelling voor zijn tweede klus als hoofdtrainer in het seniorenvoetbal.

Eind augustus werd bekend dat Menzo na acht maanden zou vertrekken als bondscoach van Suriname. De 58-jarige trainer koos voor een lucratief contract bij Bejing Guoan in de Chinese Super League. Daar stond Menzo tussen 2019 en 2020 ook al aan het roer bij het reserve-elftal. Assistent Roberto Gödeken nam na het vertrek van Menzo tijdelijk de leiding en gaat nu samen met Ryan Koolwijk interim-bondscoach Winter bijstaan.

Winter bereikte maandag een akkoord met de SVB en begint deze week aan de voorbereidingen op de komende oefenduels. De eerstvolgende tegenstander is Nicaragua op 22 september. Na Toronto FC is het de tweede seniorenploeg waar Winter hoofdverantwoordelijke wordt. De 84-voudig Oranje-international, die werd geboren in Paramaribo, stond ook al aan het roer bij diverse jeugdteams van Ajax. Tot eind vorig jaar was hij assistent van John van 't Schip bij het nationale team van Griekenland.

Veel druk zal er niet op de komende oefenwedstrijden staan, daar Suriname zich niet kwalificeerde voor aankomend WK. Natio werd in de eerste kwalificatieronde van de CONCACAF-zone al uitgeschakeld, toen nog onder leiding van Dean Gorré. Canada eindigde als eerste in de groep en legde uiteindelijk ook beslag op een WK-ticket. Gorré werd niet veel later ontslagen, waarna Menzo het stokje overnam.