Sheraldo Becker én ESPN lijken niet op de hoogte bij vraag over Oranje

Sheraldo Becker vindt het niet gek dat zijn naam de afgelopen tijd regelmatig in verband wordt gebracht met het Nederlands elftal. De aanvaller van Union Berlin maakt grote indruk in de eerste wedstrijden van het Bundesliga-seizoen en is momenteel gedeeld topscorer van de Duitse competitie. Becker wist al langer dat hij het in zich had en zou een avontuur in Oranje dan ook wel aandurven, zo zegt hij bij ESPN Vandaag. De aanvaller lijkt – evenals ESPN zelf – alleen niet op de hoogte te zijn van het feit dat hij niet meer van land mag wisselen.

Het programma krijgt Becker aan de lijn via een inbelverbinding. De Bundesliga-revelatie krijgt de vraag of hij gezien zijn daverende seizoenstart 'wel eens aan Oranje denkt'. "Van Gaal kan me altijd bellen, Van Gaal kan me altijd bellen", antwoordt Becker lachend. "Nee, ik druk hem niet weg." Becker staat echter niet stil bij het feit dat hij al vijf officiële wedstrijden voor Suriname heeft gespeeld en dus niet meer kan kiezen voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal.

In september 2020 bepaalde de FIFA dat een speler voortaan na drie officiële duels nog de overstap mag maken naar een ander land waarvan hij of zij de nationaliteit bezit. Dat was een versoepeling van de vorige regelgeving, waarbij spelers al op jonge leeftijd geclaimd konden worden door een bepaalde bond. Bij een terugval in niveau was het volgens de oude regeling nagenoeg uitgesloten voor sommigen dat ze ooit nog interlandvoetbal zouden spelen. De FIFA besloot twee jaar geleden tot versoepeling, al stelde de wereldvoetbalbond wel de eis dat er voor een switch minimaal drie jaar voorbij moet zijn sinds de laatst gespeelde officiële interland.

Becker komt dus niet meer in aanmerking voor een overstap. Het 'foutje' daargelaten is de aanvaller niet verrast dat hij in de wandelgangen kandidaat voor Oranje wordt genoemd. "Persoonlijk vind ik het niet gek", zegt Becker. "Ik weet wat ik kan, ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. Daar ga ik ook vanuit. En ik weet dat ik ook gewoon belangrijk voor het team kan zijn met mijn snelheid en kracht in de één tegen één. En dat ik een goed schot heb. Dat heb ik allemaal bij Ajax geleerd. Dus ik wist dat het erin zat, maar het moest er nog uitkomen."

De vleugelaanvaller annex schaduwspits speelt al sinds de zomer van 2019 voor Union Berlin, maar lijkt dit jaar pas echt tot volle wasdom te komen. In vijf competitiewedstrijden was hij goed voor evenveel treffers; ook was hij twee keer aangever. Ook afgelopen zondag was het weer raak in het gelijkspel tegen Bayern München (1-1). In totaal staat de teller voor Becker bij die Eisernen op tachtig wedstrijden, waarin hij veertien keer scoorde en zestien assists gaf. Becker werd opgeleid door Ajax en speelde in Nederland verder nog voor PEC Zwolle en ADO Den Haag.