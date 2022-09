Nieuwe collectie van Ajax, adidas en Daily Paper zet in op multiculturalisme

Ajax, adidas en kledingmerk Daily Paper hebben maandag een nieuwe 'pre-match’-collectie gelanceerd. Anderhalve week geleden werd er ook al een goudkleurig derde wedstrijdshirt gepresenteerd. In de nieuwe kleurrijke collectie dient Oost-Afrikaans kralenwerk als inspiratie voor de print en spelen de Pan-Afrikaanse kleuren rood, zwart en groen de hoofdrol. Met de collectie wordt het multiculturalisme in Amsterdam geëerd.

Het is dus de tweede keer in korte tijd dat Ajax, adidas en Daily Paper met een complete lijn komen. Op 24 augustus werd het gouden derde tenue gelanceerd. Hier lag de nadruk op de Amsterdamse straatvoetbalcultuur en op het shirt zijn negen prominente Amsterdamse straatvoetbalpleintjes te zien. In het bijbehorende lanceringsfilmpje waren tal van bekende Ajacieden, spelende en reeds gestopte, te zien. De bekendmaking leidde tot lange rijen voor de fanshops.

Omdat Amsterdam een stad is die wereldwijd wordt geroemd om zijn diverse bevolking en inclusieve karakter, is dit het focuspunt in de pre-match-collectie. Het opvallende ontwerp staat symbool voor de multiculturele achtergrond die Daily Paper gemeen heeft met tal van Ajacieden. De kleuren rood, zwart en groen hebben een symbolische betekenis in veel culturen. In het gouden derde tenue kwamen deze kleuren ook al terug.

In het nieuwe bijbehorende filmpje dat Ajax op Twitter lanceerde, komen ook weer tal van prominente (oud-)Ajacieden voorbij. Zo zien we John van ’t Schip, Frank de Boer en Rob Witschge die van een portie Chinees genieten en wordt Abdelhak Nouri in de spotlights gezet. Beelden van huidige spelers als Steven Bergwijn en Mohammed Kudus worden afgewisseld met oud-spelers waaronder Sjaak Swart, Daphne Koster en Tarik Oulida.

De collectie bestaat uit een warming-up shirt voor mannen en vrouwen, warming-up trui, presentatiejack, trainingsjack, trainingsbroek en hoodie. De voornaamste artikelen van de collectie worden door Ajax 1 gedragen tbij de warming-up en tijdens de presentatie aan het publiek als Ajax in het thuis- of derde tenue speelt. Tijdens Ajax - Rangers, op woensdag 7 september, zullen de spelers de collectie voor het eerst dragen. De items zullen overigens pas vanaf begin november beschikbaar zijn.