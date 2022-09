Kraay jr. geïmponeerd: ‘Toen ik dat zag, dacht ik meteen aan Van Hanegem'

Zondag, 4 september 2022 om 13:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 13:13

Sebastian Szymanski heeft in zijn eerste weken bij Feyenoord een uitstekende indruk achtergelaten op Hans Kraay junior. De aanvallende middenvelder was met een fraai schot van afstand trefzeker in het gewonnen Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles (3-4), en die treffer deed Kraay aan Willem van Hanegem denken. Daarnaast is de analyticus ook zeer te spreken over het spel van Gernot Trauner.

“Toen ik die waanzinnige goal van Szymanski zag, moest ik meteen aan Van Hanegem denken. Die linksbenige spelers hebben echt iets aparts”, opent Kraay in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. “Hij ziet ook dingen gewoon iets sneller dan een doorsnee middenvelder. Hij ziet de oplossing vooruit eerder dan Kökçü en Timber. De goal die hij tegen Go Ahead Eagles maakte was natuurlijk waanzinnig. Ik keek gisteravond nog even naar zijn statistieken, waaruit blijkt dat hij niet echt een doelpuntenmaker is. Maar hij heeft oog voor de steekbal, hij is goed in de combinaties en hij houdt van één keer raken. Het is gewoon een echte voetballer.”

???????????? ?? Sebastian Szymanski schiet @Feyenoord naar de zege met een fenomenaal schot!#GAEFEY pic.twitter.com/amJWdUWE9E — ESPN NL (@ESPNnl) September 3, 2022

Gernot Trauner

Niet alleen Szymanski wist Kraay te imponeren, want ook Gernot Trauner liet een uitstekende indruk achter op de analist. “Waar ik ook echt van sta te kijken is dat Gernot Trauner daar nog steeds speelt. Feyenoord heeft gisteren drie doelpunten geïncasseerd, maar hij was zó ongelooflijk goed! In de lucht, in de tackle, in het drukzetten... Als je hem de bal geeft, dan is het opendraaien en vooruit. Hij speelt zelden naar de zijkanten. Ik vind Trauner echt ondergewaardeerd.”

“Of Trauner misschien de meest geschikte aanvoerder is? Ik denk dat Kökçü in ieder geval niet de juiste aanvoerder is”, vervolgt Kraay. “Als aanvoerder moet je, op welk niveau dan ook, toch een beetje de baas in de kleedkamer moet zijn. Je moet kunnen zeggen: jongens, nu je kop houden en niet zeuren. Ik denk dat Trauner toch gewoon de beste aanvoerder zou zijn, want Kökçü heeft zijn handen er al vol aan om zelf iedere week een 7.5 te halen.”