Vink fileert basiskracht PSV: ‘Een onruststoker: ik ben absoluut geen fan'

Zondag, 4 september 2022 om 10:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 11:23

Marciano Vink is niet onder de indruk van de prestaties van André Ramalho. Te gast in het programma Goedemorgen Eredivisie trekt de analyticus de keuze van trainer Ruud van Nistelrooij in twijfel om de Braziliaan centraal achterin bij PSV de voorkeur boven Jordan Teze te geven in het verloren duel met FC Twente (2-1). “Ik ben absoluut geen fan”, aldus Vink.

“Ik denk niet dat ze per se tactisch overklast zijn”, blikt de analist terug op de zaterdagavondwedstrijd van PSV. “In het duel met Rangers had de nederlaag te maken met de stress en spanning van het moment. Daarnaast presteerden spelers ook gewoon ondermaats en werden er persoonlijke fouten gemaakt. Dat heeft dan verder niets met de tactiek te maken. Het had in dat geval te maken met de grootte van het moment. Als je vervolgens tegen Twente niet thuis geeft in de eerste helft, dan ga je gewoon een hele lastige wedstrijd tegemoet. Je moet er gewoon vanaf de eerste minuut bovenop zitten.”

Vink ziet dat het hart van de verdediging de achilleshiel is van PSV. “Ik heb het idee dat Ramalho niet helemaal de speler is die hij zou moeten zijn. Zeker na zijn blessure, maar ook vóór zijn blessure vond ik hem niet geweldig. Ik vind het meer een druktemaker en een onruststoker. Ik ben absoluut geen fan. Kijk, Obispo en Teze heb je een centraal duo gekozen. Die jongens moeten op elkaar ingespeeld raken. En dan haal je Teze naar de rechtspositie, wat ook niet zijn plek is...”

“Je denkt dat je met Ramalho ervaring binnenhaalt, maar ik heb nu weer gezien dat het dan gewoon best wel onrustig wordt. Teze zat niet lekker in de wedstrijd, Ramalho zat niet goed in de wedstrijd en Obispo maakte ook fouten waarvan ik dacht: dat was toch wel een stukje minder. Al met al vind ik dat die achterhoede geen sterke indruk maakt door het wisselen”, aldus Vink, die uiteindelijk toch zijn vraagtekens zet bij het wisselbeleid van Van Nistelrooij.

“Verder vond ik vreemd dat hij Til naar de kant haalde net toen PSV de 2-1 had gemaakt. Ze zaten op dat moment goed in de wedstrijd. Ik verwachtte eerder de 2-2 en toen haalde hij Til eruit. Ik dacht meteen: laat hem dan nu ook maar staan, want misschien maakt hij nog wel gelijk. Ik zou nog even tien minuten gewacht hebben om aan te kijken of je kan doordrukken. Dan ga je wisselen en komt er toch weer andere energie. Dat vond ik heel jammer”, besluit de analist.