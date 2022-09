‘Frans bod van 18 miljoen op Noa Lang wordt gelijk van tafel geveegd’

Noa Lang lijkt in ieder geval tot de winterstop bij Club Brugge te blijven. Lille OSC deed op het laatste moment een bod van achttien miljoen euro op de vleugelaanvaller, maar volgens Het Laatste Nieuws is dat voorstel inmiddels van tafel geveegd door de Belgische grootmacht. De leiding van Brugge vindt het voorgestelde bedrag veel te laag voor Lang, die vastligt tot medio 2025.

Volgens bovengenoemde Belgische krant hield Lang de laatste weken al rekening met een langer verblijf in Brugge en naar verluidt heeft de aanvaller daar inmiddels ook vrede mee. De 23-jarige Nederlander dacht eerder deze transferperiode nog aan een tussentijds vertrek, maar dat lijkt er nu niet meer in te zitten. Lang raakte onlangs als invaller geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk (2-1). Hierdoor moet hij nog enkele weken revalideren.

Lang moest na zijn eerste actie tegen Kortrijk alweer gewisseld worden. Hij raakte geblesseerd aan zijn enkel en zal, zo is de verwachting in België, vier tot zes weken toe moeten kijken. Daardoor leken zijn transferkansen al flink gedaald te zijn, maar dat is niet het enige. Ook zal Lang de start van de groepsfase van de Champions League moeten missen en komen de interlands met Oranje in gevaar.

Er werden de afgelopen maanden diverse clubs aan Lang gelinkt. AC Milan zou interesse in hem hebben gehad en ook een aantal Premier League-clubs toonden belangstelling. Lang en zijn management spraken eerder dit jaar uitgebreid met de leiding van Milan en er werd zelfs gerept over een transfersom van boven de twintig miljoen euro. Brugge wilde echter een groter bedrag zien, waardoor de transfer van Lang naar de Italiaans kampioen in het water viel. Doordat de Franse markt donderdagnacht om 00.00 uur sluit heeft Lille nog tijd om een nieuw bod uit te brengen, al is het niet duidelijk of er plannen in die richting zijn.