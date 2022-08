Noa Lang kan zomers vertrek bij Club Brugge uit zijn hoofd zetten

Maandag, 22 augustus 2022 om 16:41 • Guy Habets

Noa Lang lijkt een zomerse transfer uit zijn hoofd te kunnen zetten. De aanvaller van Club Brugge raakte afgelopen weekend geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk en nu blijkt dat hij een enkelkwetsuur heeft opgelopen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Dat houdt Lang zeker een maand aan de kant en dus lijkt een overstap voor de deadline van 1 september nu uitgesloten.

Lang viel afgelopen weekend tegen Kortrijk in, maar moest na zijn eerste actie alweer gewisseld worden. Hij raakte geblesseerd aan zijn enkel en zal, zo is de verwachting in België, vier tot zes weken toe moeten kijken. Daardoor lijken zijn transferkansen af te nemen, maar dat is niet het enige. Ook zal Lang de start van de groepsfase van de Champions League moeten missen en komen de interlands met Oranje in gevaar.

Er werden de afgelopen weken diverse clubs aan Lang gelinkt. AC Milan zou interesse in hem hebben gehad en ook een aantal Premier League-clubs toonden belangstelling, maar van een overstap kwam het niet. Dat lijkt deze zomer ook niet meer te gaan gebeuren nu de Nederlandse aanvaller geblesseerd is. Een hard gelag, aangezien Lang hoopte te kunnen vertrekken. Hij gaf echter ook al aan dat een langer verblijf bij Club Brugge ook geen probleem voor hem zou zijn.

Hij zou dan in de Champions League kunnen laten zien waarom hij de stap verdient, maar de kansen daarop worden door de blessure ook minder. De eerste twee speelrondes zijn al in september en Lang kan door zijn blessure dan waarschijnlijk nog niet spelen. Ook komt de interlandperiode, die eind september op de planning staat, in gevaar. Oranje speelt dan twee Nations League-wedstrijden, tegen Polen en tegen België.