Trio Neymar-Messi-Mbappé schittert tegen ‘vernederlandste’ opponent

Woensdag, 31 augustus 2022 om 23:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:18

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond verzekerd van drie punten in de Ligue 1. Op bezoek bij het ‘Nederlandse’ Toulouse wonnen de Parijzenaren met 0-3 dankzij treffers van Neymar, Kylian Mbappé en Juan Bernat. De eerste twee doelpunten werden voorbereid door Lionel Messi. Het was de vierde overwinning in vijf duels voor de ploeg van trainer Christophe Galtier, waardoor men aan de leiding gaat in Frankrijk. RC Lens en Olympique Marseille volgen, vanwege een minder doelsaldo, met evenveel punten op respectievelijk plek twee en drie.

PSG trof in Toulouse een Nederlands getinte ploeg. Trainer Philippe Montanier had basisplekken ingeruimd voor Thijs Dallinga, Stijn Spierings en aanvoerder Branco van den Boomen. De thuisploeg trad aan in een 5-4-1-opstelling om het aanvalstrio van PSG, dat bestond uit Neymar, Messi en Mbappé, te bestrijden. De defensie van Toulouse slaagde erin om 37 minuten lang stand te houden voordat het trio Mbappé-Messi-Neymar toesloeg. Marco Verratti speelde Mbappé hard in, waarna de bal via Messi voor de voeten van Neymar belandde. Laatstegenoemde rondde van dichtbij op koelbloedig wijze af: 0-1.

De 0-2 viel vijf minuten na rust. Na een dieptepass van achteruit snelde Messi het zestienmetergebied in en kapte hij zijn directe tegenstander uit. De Argentijn behield het overzicht en legde terug op Mbappé, die in de korte hoek raak schoot: 0-2. Het aantal kansen voor PSG stapelde zich nadien op, maar het ontbrak de ploeg aan scherpte en fortuin in de afronding. Toch kwam er nog een derde treffer. Mbappé trof met een schot vanaf de rand van de zestien de paal, waarna Bernat op de juiste plek stond uit de rebound te scoren: 0-3.

