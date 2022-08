Cody Gakpo neemt ‘in komende uren’ beslissing over toekomst

Woensdag, 31 augustus 2022 om 21:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:53

Aanvoerder Cody Gakpo verscheen woensdagavond na de gewonnen wedstrijd van PSV tegen FC Volendam (7-1) voor de camera van ESPN. De aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van clubs uit de Premier League en heeft zijn laatste wedstrijd voor de Eindhovenaren dus mogelijk al gespeeld. Gakpo gaat in de komende uren een beslissing nemen over zijn toekomst.

"Of dit mijn laatste wedstrijd voor PSV was? Daar kan ik nog geen antwoord op geven. Het is de laatste dag: het moment van de waarheid om het zo maar te zeggen", begint de aanvaller. "Er moet in de komende uren een beslissing genomen worden." PSV wil Gakpo logischerwijs niet kwijt en heeft hem daarom een verbeterde contractaanbieding gedaan.

Wat een goal van Cody Gakpo #PSVVOL pic.twitter.com/CuItpRHmbR — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2022

De zevenvoudig Nederlands international heeft die aanbieding nog niet definitief afgewezen. "Die optie staat nog. Of ik de keuze heb gemaakt om weg te gaan? Nee, dat klopt niet. Er is door PSV geen deadline gesteld. Er zijn heel veel dingen gebeurd in de transferwindow. Vanuit beide partijen hebben we de situatie zo laten verlopen. Het is misschien niet ideaal voor mij en misschien niet ideaal voor PSV, maar uiteindelijk komen we er samen hoe dan ook goed uit."

Woensdagavond maakte The Athletic bekend dat onder meer Southampton één van de geïnteresseerde clubs is. Gakpo erkent dat hij meerdere opties heeft. "Er zijn een aantal dingen die spelen. Daar moet binnen een paar uur een keuze over gemaakt worden. Hoe groot de kans is dat ik er aanstaande zaterdagavond tegen FC Twente nog bij ben? Dat ligt allemaal aan de komende uren. Daar kan ik dus nog geen antwoord op geven."