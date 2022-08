Jans is dwarsligger Misidjan zat en zet aanvaller uit de selectie

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 14:21 • Laatste update: 15:16

Virgil Misidjan behoort niet tot de wedstrijdselectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior van woensdag. De buitenspeler is niet gediend van de reserverol die Ron Jans hem heeft toegediend, waarop de oefenmeester hem uit de selectie heeft gezet. De spoeling wordt daarmee dun voor Jans, die het ook al moet stellen zonder Robin Pröpper, Michel Vlap, Michal Sadílek, Julio Pleguezuelo en Sem Steijn.

Misidjan zat afgelopen weekend tegen FC Volendam (1-0 verlies) voor het eerst in weken weer eens op de bank. De aanvaller kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen, maar maakte een slechte indruk. Het kwam hem onder meer op harde woorden te staan van aanvoerder Ricky van Wolfswinkel. "Je komt erin met frisse energie. Dan kan het niet zo zijn dat ik twintig meter achter een frisse wissel loop en dat ik hem eruit loop met m’n 33 jaar", uitte Van Wolfswinkel zijn onvrede bij ESPN.

Ook Jans is klaar met de houding van Misidjan en heeft besloten de aanvaller niet op te nemen in de selectie voor het treffen met Excelsior woensdag. Verwacht wordt dat Daan Rots en Václav Cerný de flanken zullen bestrijken, terwijl Van Wolfswinkel de 10-positie moet bekleden. Manfred Ugalde moet de spitspositie overnemen van Van Wolfswinkel. Het is voor de Costa Ricaan pas zijn tweede basisplaats van het seizoen, nadat hij eerder tegen NEC aan de aftrap mocht verschijnen.

Jans zal flink moeten puzzelen aan zijn elftal, daar naast Misidjan ook Pröpper, Vlap, Sadílek, Pleguezuelo en Steijn niet inzetbaar zijn tegen Excelsior. Volgens TC Tubantia ruimt de oefenmeester in het hart van de defensie een plek in voor Max Bruns, die tegen Volendam ook al een helft meedeed. Twente begon voortvarend aan het seizoen, maar wacht intussen al drie officiële wedstrijden op een overwinning. Tegen Excelsior moet voorkomen worden dat de ploeg van Jans niet in een vrije val terechtkomt.