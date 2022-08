De Ketelaere profiteert van slippertje Schouten; Giroud scoort met halve omhaal

AC Milan heeft zaterdagavond een zakelijke zege geboekt in de Serie A. In eigen huis was de ploeg van trainer Stefano Pioli te sterk voor Bologna: 2-0. Rafael Leão opende in de eerste helft de score, waarna Olivier Giroud in het tweede bedrijf de eindstand op het scorebord zette. Voor de Milanezen was het de tweede overwinning in drie wedstrijden, terwijl Bologna nog altijd geen competitieduel gewonnen heeft.

Op de tribune in het San Siro zat een speciale gast: Joshua Zirkzee. Zaterdagavond bevestigde transfermarktexpert Fabrizio Romano dat de spits zeer dicht bij een overstap naar Bologna is en dat hij zijn nieuwe ploeg alvast van dichtbij wilde aanschouwen. Landgenoten Jerdy Schouten en Dense Kasius konden rekenen op een basisplek bij Bologna, terwijl Mitchell Dijks geblesseerd aan de kant stond. Bij Milan maakte Charles De Ketelaere zijn debuut in de basiself.

Milan op voorsprong ?? Leão profiteert nadat Schouten in de moeilijkheden wordt gebracht: 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #MilanBologna pic.twitter.com/Ib9MSrgnHK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2022

Milan opende de score in de 21ste speelminuut en profiteerde van een slippertje van Schouten. De Nederlander werd rond de middencirkel op ongelukkige wijze aangespeeld, waardoor De Ketelaere kon overnemen en richting de vijandige zestien snelde. De middenvelder legde af op Leão, die doelman Lukasz Skorupski in de korte hoek verschalkte: 1-0. Na een half uur spelen kreeg Junior Messias een uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar zijn poging belandde in de handen van Skorupski.

Waar Bologna in voor rust weinig in de melk te brokkelen had, werd de ploeg van trainer Sinisa Mihajlovic in het tweede bedrijf gevaarlijker via onder meer Marko Arnautovic. De bezoekers slaagden er overigens niet in om de mogelijkheden te benutten en kregen na een uur spelen het deksel op de neus. Na een fout van Andrea Cambiasso kwam Leão in de gelegenheid om Giroud te bedienen. De spits verdubbelde met een halve omhaal vervolgens de voorsprong: 2-0. Nadien nam Milan de voet van het gaspedaal, terwijl Bologna niet meer in staat was een doorbraak te forceren.